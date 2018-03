'Vrouwelijke ICT-talenten in de kijker zetten, is nog altijd nodig'

Ik heb een droom. Een droom dat meisjes met een hart voor zorg niet alleen verpleegkunde studeren, maar ook ICT. Mijn droom ontstond in 2012, toen ik verkozen werd tot ICT Woman of the Year. Zo'n verkiezing "geen goed idee en zelfs overbodig" noemen, vind ik jammer. Het is net dankzij die verkiezing dat ik de stap gezet heb om projecten op te starten die bij jongeren (en vooral ook meisjes) de passie voor ICT opwekken. Zo kunnen meisjes ontdekken dat door software te ontwikkelen ze het leven van een zorgbehoevende aangenamer kunnen maken. En we kunnen niet genoeg meisjes stimuleren om te kiezen voor een STEM-richting. Rolmodellen voor de nieuwe generatie zijn geen overbodige luxe.

Ik zie ze elke dag wanneer ik 's ochtends naar mijn werk rijd. Jonge meisjes die aan de bushalte wachten en gefocust Whatsappen of Snapchatten. Of apps raadplegen om na te gaan waar hun bus blijft. Soms heb ik zin om uit te stappen en hen hierover aan te spreken. Om hen te vertellen welke boeiende technologie daar achter zit. En dat ze echt het verschil kunnen maken door die technologie te kunnen maken en niet alleen te gebruiken.

Als we meisjes op zo'n concrete, toegepaste manier kunnen warm maken voor ICT, dan zullen de technologieklassen wel langzaam vollopen. En dat is nodig, want volgens de laatste cijfers van Agoria ligt het aantal meisjes dat zich inschrijft voor een technologie of ICT-studie nog altijd slechts tussen de vijftien en de twintig procent. De oorzaak: velen hebben nog een verkeerd beeld over de sector. Daarom kunnen we niet genoeg praten over wat ICT kan betekenen voor ons leven en voor de maatschappij. Kijk maar naar VUB-professor robotica Bram Vanderborght. Als je tegen meisjes zegt dat hij via robots kinderen met autisme communicatieve vaardigheden aanleert of robots ontwikkelt die mensen helpen revalideren na een ongeval of beroerte, dan heb je hun aandacht.

Toen ik in 2012 de titel ICT Woman of the Year kreeg, voelde ik me verantwoordelijk om met die award iets te gaan doen. In Ierland leerde ik CoderDojo kennen, een initiatief waarbij kinderen in buitenschoolse workshops leren programmeren. Vandaag hebben we jaarlijks 20.000 kinderen die zich inschrijven. Hun positieve ervaringen met technologie maken hen enthousiast, en dat positivisme moeten we nog meer aanmoedigen bij meisjes.

Mijn ogen gingen open dankzij die verkiezing. Het is een initiatief dat we moeten koesteren, Want een ICT Woman of the Year kan veel in gang brengen. Vorig jaar ging de titel naar Murielle Delathouwer, CEO bij EVS Broadcast Equipment, wereldleider in technologie voor live videoproductie. Zij is door die titel ook in actie geschoten en heeft door haar netwerk CoderDojo geïntroduceerd in Wallonië. Dankzij haar krijgen we nu zelfs subsidies voor onze workshops.

Bovendien hebben de voorbije tien edities rolmodellen voortgebracht. Denk aan Saskia Van Uffelen, topvrouw van Ericsson en vandaag een Europees rolmodel voor digitalisering van ons onderwijs. Of Wendy Vermoesen, young ICT Lady die van bij de start bij CoderDojo is komen coachen. Kinderen hangen aan haar lippen wanneer ze gepassioneerd over haar vak vertelt. Dus jawel, zulke initiatieven zijn nodig om "vrouwelijke zieltjes" te winnen.

En rolmodellen zullen we blijven nodig hebben. Misschien moeten we ze zelfs nog meer uitspelen. Want ze helpen de saaie beeldvorming bij meisjes over de ICT-wereld veranderen. En daar helpen initiatieven die vrouwelijke ICT-talenten - jong of oud - in de kijker zetten, echt bij. Als jurylid van ICT Woman of The Year probeer ik daar mijn steentje bij te dragen. Want eens we meisjes kunnen doen inzien dat zij in de technologische sector écht het verschil kunnen maken, zijn we echt op weg naar een meer diverse, digitale wereld.