'Vrouwen die de wereld willen verbeteren, worden beter ingenieur dan politica'

Vandaag is het Dag van de Ingenieur. Vandaag is ook het moment waarop 17- en 18-jarige meisjes, net als de jongens, keuzes beginnen te maken voor de studies die ze na het middelbaar gaan aanvangen. Gaan ze voor ingenieur kiezen?

Een op de twee vrouwelijke ingenieurs zegt dat hen afgeraden werd een ingenieursstudie aan te vatten - een alarmerend hoog cijfer. Ook bij sommigen onder ons was het kantje boordje. Maar er was die ene leraar die ons inspireerde, of een lerares die een duwtje in de rug gaf door te wijzen op de vele mooie dingen die je kan gaan doen met een diploma ingenieur.

Wij zijn vijf ingenieurs én vrouwen, en wij willen graag een oproep lanceren aan alle meisjes van 17 en 18. Doe je graag wiskunde of wetenschappen? Wil je de wereld graag een stukje beter, mooier of duurzamer maken? Het antwoord is simpel: word ingenieur.

Er zijn uitdagingen zat in de wereld: we moeten én willen nog duurzamer gaan wonen, werken, ons verplaatsen. We willen via technologie meer en meer mensen gezond maken. We willen naar Mars kunnen reizen en daar ver voorbij.

Het mooie aan ingenieur zijn is: je hebt misschien niet alle, maar wel veel middelen in handen om die fantastische wereld waarin we leven, nog beter te maken. Je kan daar - heel concreet - zelf toe bijdragen: je kan vliegtuigen en raketten helpen ontwikkelen, zelfrijdende auto's gaan programmeren, de mogelijkheden van 3D-printing ontdekken, de toekomst van hernieuwbare energie mee vormgeven...

Misschien heb je koudwatervrees. 'Ga ik de studies wel aankunnen?' of 'Wat ga ik in godsnaam met dat diploma doen?' Misschien denk je wel: 'Is dat wel iets voor een vrouw?'. We gaan niet zeggen dat onze weg over rozen is gelopen, maar we zijn stuk voor stuk blij met het pad dat we hebben gekozen. Met de kansen die we soms hebben afgedwongen, maar ook hebben gekregen. Ja, we zijn vrouw én ingenieur, en dat is een prima combinatie.

Aan de omgeving van de meisjes willen we zeggen: we zien al heel veel goede initiatieven, ga daar vooral mee verder. De nieuwe STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering en Mathematics) die je al op verschillende scholen kan volgen zijn een hoopgevende evolutie. Het geeft jongeren de kans om al op jonge leeftijd binnen te stappen in de wereld van de techniek, technologie en wetenschap. We zien veel enthousiaste leerkrachten, en dat is belangrijk: bij méér dan één van ons heeft het een cruciale rol gespeeld.

Ook bij bedrijven zien we veel goede initiatieven. Bij Atlas Copco organiseren we elk jaar 'Techno Ninja's', waarbij we kinderen al vroeg laten kennismaken met technologie. Dit jaar waren er voor het eerst meer meisjes dan jongens bij. Ons R&D-team heeft verschillende vrouwelijke teamleiders en bestaat zelf voor meer dan de helft uit vrouwen. Dus het kan!

Waarom dan deze oproep? Omdat we nog altijd merken dat we vaak de enige vrouw zijn in een vergadering met uitsluitend mannen. Omdat de uitdagingen van de toekomst vragen om skills van mannen én vrouwen. En omdat we nooit meer willen horen van een docent: "Dit is een mannenwereld, en na de eerste examenperiode zal 30 procent van jullie al gestopt zijn, waarschijnlijk de vrouwen". Dus liefste vrouwen van 17 en 18: we kijken ernaar uit jullie binnenkort tegen te komen als toekomstige collega.

Inge Craninckx, Karolien Kempen, Karen Mariën, Izabella Zschaber Sampaio en Caroline Vanmaele zijn ingenieurs en lid van het Pleiades-netwerk, dat als doel heeft om binnen Atlas Copco een klimaat te creëren dat het vrouwen mogelijk maakt om door te groeien naar hoge managementfuncties.