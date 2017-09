Vrouwen klagen Google aan om discriminatie

De aanklacht komt op een moment dat het ministerie van Werkgelegenheid het bedrijf juist wil onderzoeken op genderdiscriminatie.

De drie betrokken vrouwen waren bij Google in dienst als respectievelijk software-ingenieur, communicatiespecialist en manager. Ze werkten in Mountain View, het hoofdkwartier in Californië. Hun klacht is simpel: Google betaalt vrouwen minder dan mannen wanneer zij vergelijkbare functies vervullen en benoemt vrouwen op posities die minder snel tot promotie leiden.

Google werd opgericht in 1998 en telt ongeveer 54.000 werknemers.