VRT-programma's voortaan gratis online te bekijken

VRT NU wordt maandag pas gelanceerd maar de site is nu al beschikbaar. Op https://www.vrt.be/vrtnu zijn zowel eigen producties zoals Thuis als aangekochte reeksen zoals Planet Earth II tot een maand opvraagbaar.

Wie de site wil gebruiken moet een profiel aanmaken en nadien spelen de video's probleemloos in de browser. Voor doven en slechthorenden is er ook de mogelijkheid om ondertiteling aan te zetten. De programma's zijn wel niet in HD beschikbaar, de hoogste resolutie is 540p. Ook ben je momenteel beperkt tot de website, maar VRT belooft later dit jaar ook apps uit te rollen om programma's te herbekijken.

Naast het huidige aanbod biedt de site ook enkele oudere reeksen gratis aan. Ook is het mogelijk om live naar de zenders te kijken. De dienst is er voor iedereen met een domicilie in België. Maar eens geregistreerd kan je in principe dus ook vanuit het buitenland programma's opvragen.

VRT experimenteert al enkele jaren met online video. Verschillende reeksen, hoofdzakelijk nieuwsprogramma's, zijn al een tijdje gratis online opvraagbaar en voor sportevenementen is het vaak mogelijk om live online te kijken. Maar nu neemt de zender de sprong in het diepe en biedt het zo goed als alles aan zonder nood aan een televisietoestel of tv-abonnement.