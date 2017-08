VS onderzoekt omkoping door Uber

Uber zelf bevestigt dat er een 'preliminary investigation' loopt, waarmee het eerdere berichtgeving van de Wall Street Journal bevestigt. Concreet zou het wetgeving rond omkoping hebben geschonden, specifiek in het buitenland.

Volgens Reuters is het niet duidelijk of het om omkoping in één of meerdere landen gaat. Maar het persagentschap wijst wel naar zaak uit 2014 waarbij een vrouw uit India werd verkracht door een chauffeur van Uber en het bedrijf nadien in het bezit kwam van haar medisch dossier. Uber zelf heeft intussen al een advocatenkantoor ingeschakeld om te onderzoeken hoe het die gegevens in handen kreeg.

De zaak is een van de vele klachten tegen Uber, gaande van spionage tot omkoping en een sfeer waarin seksuele intimidatie op de werkvloer schering en inslag is. Dat leidde de afgelopen maanden tot felle kritiek op ex-ceo Travis Kalanick, die ook al eens graag uitvloog wanneer een Uber-chauffeur hem aansprak op de lage verloning. Sinds deze week heeft het bedrijf met Dara Khosrowshahi een nieuwe ceo. De ex-topman van Expedia mag zich de komende jaren verdiepen in alles wat de laatste jaren foutliep bij de controversiële taxidienst.