VS vervolgen Noord-Koreaan om 'Wannacry'

WannaCry wist vorig jaar in een paar dagen tijd honderdduizenden computersystemen in 150 landen te besmetten. De systemen werden vergrendeld en de makers eisten omgerekend enkele honderden euro's in bitcoins.

Bij de cyberaanval op Sony Pictures in 2014 gingen interne documenten en gegevens verloren. Noord-Korea was op dat moment boos op het bedrijf vanwege een komische film over een moordaanslag op de Noord-Koreaanse leider. Hackers maakten twee jaar later tientallen miljoenen euro's buit bij de centrale bank van Bangladesh.

De VS leggen Park en zijn werkgever Chosun Expo Joint Venture ook sancties op. Het ministerie van Financiën zegt dat zij banden hebben met de Noord-Koreaanse regering.

Een link tussen de drie aanvallen werd eerder al gevonden. Stukken code van Wannacry komen terug in eerdere software van de groep Lazarus, en die wordt dan weer in verband gebracht met de Sony hack. Wel is het de eerste keer dat er een persoonsnaam op deze aanvallen wordt geplakt.