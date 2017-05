'VS wil laptopverbod op vluchten uit Europa'

Volgens bronnen van The Daily Beast bij Europese veiligheidsdiensten zou het Amerikaanse Homeland Security van plan zijn om laptops en gelijkaardige toestellen te bannen op vluchten vanuit Europa. Eerder in maart was dit al het geval voor vluchten vanuit tien luchthavens uit het Midden-Oosten.

Wanneer de ban er komt is niet duidelijk maar ze zou vandaag al kunnen aangekondigt worden.

Concreet vreest de VS dat laptops worden gebruikt om explosieven in te verbergen om zo tijdens de vlucht een aanslag te kunnen plegen. Dat gebeurde vorig jaar al een keer in Somalië, waar een vliegtuig een noodlanding moest maken door de ontploffing.

Een greep uit de huidige maatregelen

Nochtans wordt handbagage tussen Amerikaanse en Europese luchthavens overdreven grondig gecontroleerd. De afgelopen jaren leerden we zo dat onze gsm of laptop geen lege batterij mocht hebben (om te kunnen aantonen dat het om een werkend exemplaar gaat). Ook onze schoenen zijn mogelijke bommenwerpers en blijft een flesje water of frisdrank van meer dan 200 milliliter een risico dat veiligheidsdiensten niet willen nemen.

Dat al die voorwerpen, inclusief onze laptop, door een scanner gaan, waarbij laptops zelfs apart worden gescand. Maakt het blijkbaar nog steeds onmogelijk voor veiligheidsdiensten om een bom van een laptop te onderscheiden.

Niet werken tijdens de vlucht

De maatregel in praktijk toepassen zal vooral zeer onaangenaam zijn voor passagiers. Steeds meer reizigers maken gebruik van hun laptop of tablet om tijdens lange vluchten naar series en films te kijken. Maar ook zakelijke reizigers openen graag hun laptop tijdens lange vluchten om werk gedaan te krijgen.

De laptops zouden bij dergelijke verplichtingen wel nog toegelaten worden in de cargoruimte. Maar ingecheckte bagage loopt veel meer risico om gestolen te worden omdat ze bijvoorbeeld onbewaakt op de transportband terechtkomt.