VS wil Messenger makkelijker kunnen afluisteren

De zaak loopt volgens Reuters bij een federaal gerechtshof in Californië. Drie bronnen van het persbureau zeggen dat Facebook zich had verzet tegen het zomaar ontsleutelen van de spraakberichten waardoor het ministerie van justitie dit nu via juridische weg probeert te forceren.

Exacte details van het onderzoek zijn niet bekend, maar het zou volgens bronnen van Reuters gaan over een onderzoek naar MS-13, een gewelddadige bende die zowel in Noord- als Midden-Amerika actief is.

De zaak ligt gevoelig. Facebook wil niet toegeven omdat het dan de privacy van gebruikers schendt. Maar als het wordt gedwongen door een rechter, dan kan dat ook een precedent vormen om de encryptie ook in andere zaken op te heffen. Ook Whatsapp en berichtenapps van andere leveranciers (Signal, Telegram, Snapchat...) riskeren dan hetzelfde verzoek.

Het is niet de eerste keer dat het opheffen van encryptie op tafel ligt in de VS. Enkele jaren geleden moest Apple een gelijkaardige rechtszaak ondergaan omdat het weigerde de FBI te helpen in toegang tot de data van de iPhone van de schutter in San Bernardino. Maar de FBI liet de zaak vallen nadat het van een onderaannemer/hacker de nodige hulp kreeg.

End-to-end

Belangrijk om te weten in de zaak is dat Facebook volgens de bronnen van Reuters argumenteert dat bij end-to-end encryptie van spraakberichten enkel de verzender en ontvanger toegang hebben tot de boodschap. Facebook zelf weet dus ook niet wat er wordt gezegd.

Maar dat is volgens het persbureau niet het geval voor tekstberichten in Messenger, Gmail of andere diensten waar de tekst wordt ontsleuteld door de bedrijven zelf, doorgaans om er gerichte advertenties aan te koppelen. Die berichten kunnen wel zomaar worden onderschept zodra een rechter toegang geeft tot afluisteren.