Waalse pyloontaks verdwijnt

In Wallonië en Brussel moeten operatoren sinds enkele jaren extra belasting betalen per zendmast. Dat leverde vorig jaar 72,3 miljoen euro op in het Zuiden en 78,4 miljoen euro in de hoofdstad.

De taks ligt al langer onder vuur. Zowel de operatoren als de federale regering zagen de belasting liever verdwijnen omdat het demotiverend werkt voor investeringen in het netwerk. Onder meer Minister voor telecommunicatie Alexander De Croo liet regelmatig verstaan dat hij de belasting een taks op innovatie vindt.

In ruil voor de schrapping beloven de operatoren de zogenaamde witte zones aan te pakken. In 39 gemeenten, allemaal in Wallonië, heeft minder dan 60% toegang tot vast internet aan meer dan 30 Mbps en is er geen 4G-dekking. Daar beloven de operatoren nu werk van te maken.