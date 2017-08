Waalse sites vaker ééntalig dan Vlaamse

Van de 102.000 .be-url's rond e-commerce zijn er 50.052 in handen van Belgische bedrijven. Dat is een stijging ten opzichte van 2014 toen de teller op 40.188 stond. 31.000 domeinnamen komen uit Vlaanderen, 14.000 uit Wallonië en ongeveer 4.700 uit Brussel. Al groeit Wallonië sneller dan de rest van het land.

De cijfers zijn afkomstig van Email-Brokers, dat in totaal 900.000 actieve URL's, waarvan 679.459 .be-extensies, hoofdzakelijk van bedrijven, liet onderzoeken via een team in Madagascar. Het onderzoek werd ook in 2012 en 2014 uitgevoerd en dat leert ons enkele evoluties:

Zo blijft een groot aantal professionele sites ééntalig. Meer dan 162.192 sites uit Franstalig België zijn ééntalig Frans. Onder professionele sites uit Vlaanderen telde het bedrijf slechts 8.279 ééntalig Nederlandse sites. 224.224 sites waren tweetalig en nog eens 138.471 sites waren drietalig.

Al moeten we daarbij nuanceren dat het onderzoek van Email-Brokers daar stopt. Hoeveel van die sites zich bijvoorbeeld expliciet op een Franstalig of Nederlandstalig publiek richt (bijvoorbeeld een lokale winkel in Charleroi of Aalst) is niet bekend.

Social media vervangt het forum

In 2012 had 9 procent van alle onderzochte sites een blog en/of forum. Vandaag is dat slechts 4,7 procent. Netto goed voor 40.000 verdwenen exemplaren. Daar tegenover staat dat vandaag 31,83 procent van de bedrijven wiens sites zijn geanalyseerd actief is op social media waar dit in 2012 nog op 4,70 procent lag.

Volgens Email-Brokers is tot slot 76 procent van de professionele sites bovendien niet in orde met de Belgische wetgeving. In praktijk gaat het vooral (44.000 sites) om bedrijven die enkel een online contactmethode aanbieden, zonder fysiek adres of telefoonnummer. In welke mate er ook ernstige inbreuken op de wetgeving zijn, werd niet onderzocht.