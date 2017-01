Waarde van Tesla's Autopilot bewezen door 40 procent minder ongelukken

Op 7 mei 2016 kwam Joshua Brown om het leven nadat zijn Tesla met Autopilot geactiveerd achterop een tractortrailer knalde. Het Ministerie zag geen indicatie dat er een veiligheidsprobleem was met Autopilot, schrijft Bloomberg. Uit het onderzoek blijkt dat de bestuurder zeven seconden de tijd had om te grijpen, maar dat hij niets deed. Het is niet duidelijk wat hij op dat moment deed, maar er wordt vanuit gegaan dat hij een film keek. Het systeem van Tesla is een assistent die sommige taken uit handen neemt bij het autorijden, en werkt niet volledig autonoom - zoals sommige mensen denken. Het ongeluk is dus de fout van de bestuurder geweest, omdat hij totaal niet op de weg lette.

Het onderzoekende overheidsorgaan ziet juist grote voordelen van het systeem, want bij het onderzoek werden er door Tesla cruciale gegevens vrijgegeven waaruit blijkt dat er veel minder ongelukken gebeuren met de activering van Autopilot.

Unieke testdata

Die conclusie kon getrokken worden omdat Tesla over unieke testdata beschikt. De auto's worden geleverd mét de hardware voor Autopilot, maar het softwarepakket moet apart aangeschaft worden. Omdat veel mensen pas later het softwarepakket kopen, is er goed na te gaan hoeveel ongelukken voor en na de activering van Autopilot zijn. Volgens de onderzoekers is er daarbij een verschil van 40 procent meetbaar. Door de uitslag van het onderzoek houden de betrokken autoriteiten in de Verenigde Staten Tesla niet langer in de gaten. Dit terwijl Tesla door de start van het onderzoek naar het ongeluk in eerste instantie juist veel te verduren kreeg.

De Amerikaanse consumentenorganisatie noemde Autopilot na de crash 'te veel en te snel autonomie'. Het zou gaan om 'een stapel beloftes die niet waargemaakt kunnen worden'. In oktober noemde de Duitse autoriteit voor wegverkeer Autopilot 'een risico'. De auto kan volgens hen niet ver genoeg achter zich kijken (40 meter) en volgt hij de markeringen op de weg niet goed genoeg bij wegwerkzaamheden.

Geen automatische piloot

Maar de instanties gaan er aan voorbij dat het systeem een assistent is, en geen automatische piloot. In tegenstelling tot wat de naam van het systeem doet vermoeden is het geen automatische piloot en moet er achter het stuur altijd actief meegekeken worden. Wanneer de chauffeur de handen te lang van het stuur laat neemt de wagen dit waar, waarna na een bepaalde tijd de auto afremt en volledig tot stilstand komt als er niet ingegrepen wordt. Hierdoor kan de bestuurder nooit volledig afdwalen en is het duidelijk dat degene achter het stuur op dit moment nog zeker mee moet blijven kijken.

Ondertussen blijft Autopilot evolueren. Tesla heeft in november de nieuwste versie van de software uitgerold, versie 8.0. De update vereist dat de bestuurders vaker het stuur vasthouden en verhoogt de afhankelijkheid van Tesla's radartechnologie in samenwerking met de aanwezige camera's en sensoren. Volgens Elon Musk zou deze nieuwste versie de tractortrailer wel gezien hebben, waardoor het fatale ongeluk voorkomen had kunnen worden.

Voorspellende gave

Eind december verscheen er nog een filmpje online, waarbij de radartechnologie een ongeluk op een Nederlandse snelweg voorspelde voordat het plaatsvond. In de video is te zien dat de Tesla Model X, waar de dashcam in gemonteerd is, hard in de remmen gaat voordat er iets te zien is. De radar in de wagen kan onder en langs omliggende auto's kaatsen en ziet dus al dat een aantal voorliggers hard remmen.

Nu de software van Autopilot steeds volwassener wordt, zei Musk donderdag in een tweet dat hij dat Tesla als doel heeft om 90 procent minder auto-ongelukken plaats te laten vinden.