Waarom een robot op wieltjes de wereld verbaast (video)

De bewegingen van de robot spreken tot de verbeelding omdat ze zo menselijk lijken. Tot nog toe waren filmpjes waarin mensachtige robots hun kunnen toonden nog vaak een bron van hilariteit. Robots die van een trapje vielen of over hun eigen voeten struikelden, maakten duidelijk dat stabiliteit nog een werkpuntje was. Net daarom doet deze video van Boston Dynamics de wereld met verstomming slaan.

De acrobatische demonstratie van de pas ontwikkelde robot is immers een toonbeeld van balans en stabiliteit. Zo maakt Handle gebruik van zijn armen om zijn gewicht te verplaatsen. Op die manier kan de robot zichzelf in evenwicht te houden terwijl hij een trapje afdaalt, over een tafel springt of - waarom ook niet - pirouettes maakt.

We bereiken stilaan het punt waarbij robottechnologie doet waarin producten van miljoenen jaren natuurlijke selectie nooit geslaagd zijn

Die stabiliteit heeft de robot grotendeels te danken aan de toevoeging van twee wielen. Die beperken ook de vrijheidsgraden, zodat het programmeren van de rollende robot eenvoudiger is dan de programmatie van zijn twee-of vierbenige collega's. Bovendien is de weerstand met de grond een stuk lager en kunnen wielen topsnelheden halen waar poten enkel kunnen van dromen.

Het grote nadeel van wielen: ze zijn waardeloos op een hobbelige ondergrond. Dat is meteen ook de reden waarom het voor levende organismen nooit evolutionair voordelig was om wieltjes in plaats van pootjes te ontwikkelen. Handle omzeilt dit probleem door de functionaliteit te gebruiken die hem het best uitkomt: wielen om over vlakke ondergrond te rollen, poten om hindernissen te overwinnen. Daarmee bereiken we stilaan het punt waarbij onze robottechnologie doet waarin producten van miljoenen jaren natuurlijke selectie nooit geslaagd zijn. Deze hybride robot weet het beste van beide werelden te combineren.

Zoals je van een robot met de naam Handle mag verwachten, kan hij ook prima overweg met objecten. Terwijl hij door zijn knieën buigt, kan Handle kratten van 45 kilogram optillen. Die functionaliteit heeft Handle geleend van zijn voorganger Atlas, waarop het ontwerp van de robotarmen is gebaseerd. De torso van de tweepotige Atlas is zelfs volledig overgenomen.

Het is niet meteen de bedoeling om de robot op de markt te brengen voor commerciële toepassingen. Het uiteindelijke doel van het onderzoeksproject is om een robot te ontwikkelen die gevaarlijke taken van mensen kan overnemen, bijvoorbeeld tijdens een brand of een meltdown van een kernreactor.