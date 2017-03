Waarom Intel inzet op artificiële intelligentie

Nu de gloriejaren van de pc voorbij zijn, is Intel duidelijk op zoek naar een nieuwe focus. Zo stapte de chipproducent vorige maand nog in de markt van zelfrijdende wagens door Mobileye over te nemen. Nu richt het bedrijf zijn blik dus op de ontwikkelingen in AI en deep learning.

Al lijkt het niet meteen Intels bedoeling om zelf AI-systemen te gaan ontwikkelen. Het bedrijf wil in de eerste plaats computerchips verkopen die andere technologiebedrijven in staat stellen om hún systemen voor deap learning uit te bouwen.

Als Facebook bijvoorbeeld een foto van een kat wil herkennen, dan moet het een artificieel neuraal netwerk trainen op basis van gigantisch veel foto's van andere katten. Daarvoor is ontzettend veel rekenkracht nodig. En die rekenkracht wordt vandaag vooral geleverd door GPU's, ontwikkeld door Intels concurrent NVIDIA. Door eigen geschikte computerchips te ontwikkelen, wil Intel de concurrentie met de GPU's aangaan.

Daarvoor kocht de chipproducent vorig jaar de start-up Nervana, gespecialiseerd in deep learning. De CEO van dat bedrijf, Naveen Rao, zal aan de leiding komen te staan van de nieuwe AI-afdeling van Intel. "Het vinden van structuren in data is de grootste computationele uitdaging van het moment. Dat is waarom artificiële intelligentie zo belangrijk is voor Intel", vertelt hij.