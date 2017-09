Waarom u Bluetooth beter uitzet

Het gevaar komt van BlueBorne, een aanvalsmanier die beveiligingsbedrijf Armis deze week bekend maakte. Het probleem zit niet in de Bluetooth-standaard, maar in de implementatie daarvan. Zo treft ze Windows, Android, Linux en iOS. Al hebben Microsoft, Google en Apple intussen wel werk gemaakt van een patch en voor Linux zou die onderweg zijn.

Maar niet alle toestellen worden meteen gepatcht en BlueBorne kan worden toegepast op elk toestel waar Bluetooth aan staat, zelfs wanneer het als niet-detecteerbaar voor andere apparaten staat ingesteld. Het volstaat om in minder dan tien meter van het toestel de aanval uit te voeren en zou volgens Armis slechts tien seconden duren.

Bluetooth is een standaard die al sinds de jaren 90 bestaat en regelmatig wordt verbeterd. Sinds enkele jaren wordt het stroomverbruik ook sterk verminderd, waardoor het voor veel gebruikers interessanter is om de zender aan te laten staan.

Wired suggereert intussen dat het verstandig is om Bluetooth gewoon uit te laten wanneer je het niet gebruikt. Dat zorgt voor een klein ongemak bij het gebruiken van je draadloze muis of je telefoon in de wagen, maar het verkleint de kans dat aanvallers bij deze of een toekomstige aanval zomaar kunnen toeslaan.

Jan Guldentops, beveiligingsexpert en oprichter van Better Access, nuanceert dat Bluetooth een achterdeur kan zijn om overnames, hacking en tracking mogelijk te maken. "Maar dat is vooral op toestellen die al jaren geen updates meer ontvangen, zoals een oude Bluetooth-headset."

"Het is opnieuw een moeilijke keuze tussen veiligheid en praktische snelle luxe", zegt Guldentops. "Als je de luxe wil om je Bluetooth permanent aan te laten om zo makkelijk te koppelen met je fitbit, carkit of ander elektronisch speelgoed, dan zal je er beter voor moeten zorgen dat die toestellen up-to-date zijn en de systeemsoftware vers is." Al benadrukt hij dat voor randapparatuur updates minder frequent voorkomen dan voor pc's en smartphones, en dus een groter risico vormen.

Guldentops volgt wel de suggestie om Bluetooth uit te zetten als het niet wordt gebruikt. "Slimme gebruikers zetten het af als ze het niet gebruiken, dat is trouwens ook beter voor je batterijverbruik. Waarom zou je Bluetooth aan laten staan op je laptop of desktop als je het nergens voor gebruikt?"