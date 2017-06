Wachtwoorden van Nederlandse klanten Exact Online gereset

Op zijn website meldt Exact Online dat de wachtwoorden van enkele klanten zijn misbruikt om toegang te verkrijgen tot accounts. Het zou echter niet gaan om een hack van Exact Online. Het bedrijf stelt dat aanvallers toegang hebben verkregen tot individuele accounts nadat zij het wachtwoord van Exact Online gebruikers in handen hebben gekregen.

Het is niet duidelijk hoe de wachtwoorden van gebruikers in handen zijn gevallen van aanvallers. Enkele mogelijkheden zijn een phishing aanval of hergebruik van wachtwoorden die bij andere online diensten zijn buitgemaakt.

Exact Online zegt contact te hebben opgenomen met getroffen gebruikers. Het bedrijf adviseert klanten twee-staps authentificatie in te schakelen om misbruik van gestolen of uitgelekte wachtwoorden te voorkomen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

Update 15.40 uur

Exact laat weten dat enkel bij Nederlandse klanten het wachtwoord werd aangepast omdat enkel hier onregelmatigheden werden vastgesteld. Belgische klanten hoeven volgens het bedrijf niets te vrezen.