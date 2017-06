Wallonië loopt achter op Vlaanderen in digitalisering

Vandaag werd Waalse digitale barometer uitgebracht. Die meet de graad van digitalisering in Wallonië anno 2017. Wanneer we de resultaten ervan naast die van de Vlaamse Digimeter (2016) leggen, gepubliceerd door Imec in januari, dan valt op dat Wallonië op dat vlak nog een achterstand in te halen heeft. Beide onderzoeken gebruiken een vergelijkbare methodologie en een representatieve steekproef bij inwoners van minstens 15 jaar oud.

Uit de cijfers blijkt dat 81 procent van de Waalse huishoudens beschikt over een internetverbinding, tegenover 91 procent bij de Vlamingen. Vooral weinig Waalse alleenstaande vrouwen blijken thuis over een internetverbinding te beschikken.

Zestig procent is in Wallonië aangesloten bij Proximus, terwijl 33 procent er voor Voo als provider kiest. Telenet, de markleider in Vlaanderen met 63 procent, zal daar binnenkort als derde speler bijkomen.

Minder computer, tablets en smartphones

Van de Waalse huishoudens beschikt 78 procent over een computer en 45 procent over een tablet. In Vlaanderen is dat respectievelijk 90 procent en 59 procent.

Het aantal Walen dat een smartphone op zak heeft, is het voorbije jaar sterk gestegen, tot 56 procent. Toch is dat nog altijd beduidend minder dan in Vlaanderen, waar 74 procent met een smartphone rondloopt.

Het dragen van een smartwatch (vier procent) of een fitness tracker (drie procent) is in Wallonië ook nog helemaal niet doorgebroken, terwijl intussen toch al bijna 14 procent van de Vlamingen over een van deze wearables beschikt.

E-commerce

54 procent van de Waalse bevolking heeft het voorbije jaar iets gekocht op een e-commercesite. Ook dat is weinig vergeleken met Vlaanderen, waar 63 procent minstens één keer per maand een online pakketje bestelt. Mogelijk kan de komst van Coolblue naar Wallonië daar iets aan veranderen.