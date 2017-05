WannaCry decryptietool nu ook geschikt voor Windows 7

De tool heet WanaKiwi en is gebaseerd op een decryptietool voor Windows XP die onlangs door Adrien Guinet beschikbaar werd gesteld. Deze ontwikkelaar ontdekte dat het mogelijk is priemgetallen te achterhalen die door WannaCry zijn gebruikt voor het versleutelen van data. Met behulp van deze priemgetallen is het mogelijk de encryptie ongedaan te maken. De priemgetallen worden opgeslagen in het interne geheugen van machines. De getallen kunnen daarom alleen worden achterhaald indien een besmette machine nog niet is herstart.

De nieuwe tool WanaKiwi bouwt voort op deze tool en is geschikt voor Windows 7-systemen. Europol meldt dat het European Cybercrime Centre de tool heeft getest en bevestigt dat deze onder bepaalde omstandigheden in staat is door WannaCry versleutelde bestanden te ontsleutelen. WanaKiwi is hier te vinden. Meer informatie is te vinden in de blogpost van Matt Suiche, één van de ontwikkelaars van de tool.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.