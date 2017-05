WannaCry origineel in het Chinees geschreven

Linguïstische analyse van WannaCry, de ransomware die begin deze maand honderdduizenden slachtoffers maakte, zou suggereren dat de makers erachter mensen zijn die Chinees als moedertaal spreken, maar ook bekend zijn met het Engels.

Dat staat te lezen in een rapport van beveiligingsfirma Flashpoint, dat de teksten in WannaCry analyseerde. De ransomware, die computers infecteerde in 150 landen, is beschikbaar in 28 talen, waaronder Nederlands en Frans. Volgens het bedrijf zijn die, gezien de stijl en de accuraatheid van de teksten, origineel geschreven door iemand met Chinees als moedertaal, specifiek uit de Zuid-Chinese regio.

Het rapport stelt ook dat de Engelse tekst van betere kwaliteit is dan een tekst die gewoon door een automatische vertaler zou zijn gehaald. Wel noteert Flashpoint een 'zware grammatische fout', die zou moeten aangeven dat de auteur wel Engels kent, maar het niet als moedertaal spreekt, of althans geen goed taalonderwijs heeft gekregen over het Engels. De losgeldbrieven in andere talen werden, volgens het rapport, door Google Translate gehaald met de Engelse tekst als basis.

De WannaCry-aanvallen worden al langer gelinkt aan Noord-Korea, en meer specifiek aan de Lazarus groep, die voor de Noord-Koreaanse overheid zou werken. Die laatste heeft volgens de geruchten haar basis in China.