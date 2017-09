Wat de iPhone X ons leert over de toekomst van de smartphone

De presentatie waarin Apple haar nieuwe smartphones voorstelde, leverde weinig verrassingen op. Zowat alle details over de iPhone 8, iPhone 8 Plus en over de 'verjaardagstelefoon' iPhone X waren al op voorhand uitgelekt.

Het weghalen van de home-knop en de randen om die te vervangen door een groter scherm en ontgrendeling via gezichtsherkenning, was bovendien iets wat we al eerder zagen in Android-smartphones zoals de Samsung Galaxy S8.

In tegenstelling tot Samsung, dat de gebruiker nog laat kiezen of hij zijn telefoon wil ontgrendelen met zijn gezicht, vinger of iris, heeft Apple samen met de home-knop ook de vingerafdruksensor weggehaald. De fabrikant die eerder zelf de vingerafdrukscanner op smartphones populair heeft gemaakt, wil nu klaarblijkelijk hetzelfde doen met de gezichtsherkenning van de iPhone X, die ze Face-ID noemt.

Infrarood gezichtsherkenning

Waar de gezichtsherkenning van Samsung nog om de tuin geleid kon worden door een foto voor de scanner te houden, komt Apple met dieptegevoelige technologie. En om te voorkomen dat maskers de gezichtsscanner kunnen misleiden, werkte het naar eigen zeggen samen met maskermakers.

Een infraroodcamera, die je ook 's nachts kan gebruiken, maakt een 3D-scan met dertigduizend punten van het gezicht. Die data wordt verwerkt door neurale netwerken op de A11, Apple's eerste eigen grafische chip. De patroonherkenning werkt via zelflerende methodes, waardoor de algoritmes ook in staat moeten zijn om je gezicht te herkennen als je een hoed of bril draagt of als je veroudert.

Terwijl de kans op bedrog 1 op 1 miljoen bedraagt, volstaat het om even je gezicht te tonen aan de camera om je telefoon te ontgrendelen of betalingen te doen, klinkt het.

Op het moment suprême ging de 3D-gezichtsherkenning echter volledig de mist in. Toen topman Craig Federighi gisteravond de iPhone X met zijn gezicht probeerde te ontgrendelen, liep dat tot twee keer toe mis, waarna hij toevlucht moest nemen tot zijn pincode. Ook Tweakers meldt dat een medewerker tijdens een demonstratie de telefoon soms niet ontgrendeld kreeg.

De begeerlijkheidsfactor

Dat Samsung eerder en voor een lagere prijs met gezichtsherkenning kwam die wél vlot werkt, zou je je doen afvragen waarom iemand in vredesnaam 1.159 euro wil betalen voor Apple's verjaardagstelefoon. In de wereld van de marketing zijn er echter weinig goede redenen om prijs louter te koppelen aan specificaties en design. Er bestaat ook nog zoiets als de 'begeerlijkheidsfactor': er zullen altijd genoeg Apple-fans rondlopen die bereid zijn om dat geld neer te leggen voor hun nieuwe statussymbool.

Op die manier is Apple er in het verleden wel al vaker in geslaagd om reeds bestaande technologie populair te maken. En met de gezichtsherkenning in de iPhone X, die ze zelf 'de toekomst van de smartphone' noemt, zou ze daar wel eens opnieuw in kunnen slagen.

De nadruk die Apple op de FaceID legt, maakt ons alvast iets duidelijk over die toekomst. Waar een camera vroeger enkel diende om foto's te nemen, zal die steeds meer functies krijgen. Tegelijk zal het belang van een goeie front-camera toenemen.

Emoji tot leven brengen

Eén van de toepassingen van FaceID lijkt in eerste instantie wel een heel onbenullige: software die je grimassen overzet op dierengezichtjes. Apple liet met trots haar 'senior vice president of software engineering' Craig Federighi opdraven om de geanimeerde emoji's ofte 'animoji's' te presenteren.

Je kiest één van de twaalf karaktertjes uit, zoals een panda of een eenhoorn en spreekt een boodschap in terwijl je in de frontcamera kijkt. Hiermee worden de klassieke 2D-emoji omgezet naar 3D-vormen die met hun hoofd kunnen draaien en je gezichtsuitdrukkingen en stemgeluid overnemen.

Achter iets dat meer lijkt op een banale feature die het grote publiek moet plezieren dan op technologische innovatie, blijkt uiteindelijk heel complexe technologie te zitten. Die kan volgens Apple meer dan vijftig gezichtsbewegingen herkennen, zoals fronsen, lachen, knipperen met het rechteroog, het sluiten van de mond of het opbollen van de wangen.

We kunnen er smalend over doen dat technologische innovatie anno 2017 resulteert in een pratende drol die we onze eigen gezichtsexpressie meegeven. Anderzijds nemen chat en emoji in WhatsApp- en iMessenger-tijden een steeds belangrijker deel van onze communicatie in. Een feature waarmee je 'je eigen persoonlijkheid' in emoji kan steken, is dan misschien minder onbenullig dan het lijkt. Toch zijn we benieuwd naar wat wijlen Steve Jobs hiervan zou gedacht hebben.