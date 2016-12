Wat is Microsoft van plan met LinkedIn?

In twee aparte blogposts schrijven Satya Nadella, ceo van Microsoft, en Jeff Weiner, ceo LinkedIn wat we de komende jaren mogen verwachten. We zijn meteen zo vrij geweest om ook een paar suggesties te geven om LinkedIn te verbeteren.

LinkedIn profiel en netwerk in Outlook en Office

De meest voor de hand liggende integratie is dat je identiteit en contacten op LinkedIn zullen samenvloeien met die in Outlook. Dat wil zeggen dat we de komende jaren sneller foto's en functieomschrijvingen zullen zien in onze mailbox. Hou er als werknemer echter rekening mee dat je beter niet met je werkadres geregistreerd staat. Wie morgen wordt ontslagen verliest dan immers niet enkel zijn werk, maar ook zijn digitaal netwerk.

Je CV in Word bewerken om je profiel te updaten en jobs te zien

Een gelijkaardige koppeling tussen Word en LinkedIn om je profiel aan te vullen. We kunnen ons bedenken dat het zo ook makkelijker wordt om documenten toe te voegen (of te embedden). Of we effectief jobs in Word willen bekijken lijkt ons twijfelachtig.

LinkedIn-meldingen in Windows Action Center

Over deze toepassing zijn we iets minder enthousiast. Windows 10 heeft, vergelijkbaar met smartphones, een plaats waar notificaties samenkomen. Maar we hopen van harte dat de LinkedIn-integratie geleverd wordt met een mute-knop.

Zo'n melding is ongetwijfeld interessant voor headhunters doorheen de werkdag, of voor wie zelf op zoek is naar een job. Maar in praktijk wil je echt geen melding telkens een paar nieuwe bezoekers op je profiel komen kijken.

Sponsored content uitbreiden doorheen 'microsoft Properties'

Dit lijkt ons weinig meer te zijn dan betalende teksten die bedrijven niet enkel op LinkedIn, maar ook binnen andere Microsoft-entiteiten kwijt kunnen. Op zich een goede zaak voor wie er wil adverteren. Maar we hopen dat Microsoft wel kritisch blijft voor zijn eigen reclamepanelen en we pakweg geen pop-ups in Windows zien met "5 redenen waarom bedrijf X geweldig is om voor te werken."

Opzoeken in LinkedIn ondersteund door Active Directory en Office 365

Opnieuw een vrij voor de hand liggende functie. Active Directory en je adresboek in Outlook zijn twee krachtige tools die nog krachtiger kunnen worden als ze worden uitgebreid met de miljoenen LinkedIn-profielen.

Een zakelijke newsdesk in het content ecosysteem en op Msn.com

Microsoft wil zich graag ook inhoudelijk blijven profileren als zakelijke speler en heeft met LinkedIn een ideaal platform om die content te verspreiden. Of Microsoft zelf nieuws zal produceren of beroep doet op externe nieuwsleveranciers, wat het onder meer voor MSN België doet, is nog niet duidelijk.

LinkedIn Learning doorheen Office 365 en Windows

LinkedIn nam recent zelf Lynda.com, een online leerplatform, over. Dat potentieel zal zoals wel meer functies van de netwerksite doorvloeien naar Office en Windows.

Social selling met de combinatie van Sales Navigator en Dynamicx 365

Dynamics 365, de CRM & ERP-oplossing van Microsoft, trekt al iets meer de sociale kaart en dat zal in combinatie met LinkedIn niet minder worden. Ook concurrent Salesforce gaat overigens die richting uit.

Wat kan er beter?

Los van de nieuwe plannen hopen we wel dat Microsoft ook de mindere kanten van LinkedIn onder handen durft nemen. Het platform is een van de handigste tools voor professionals. Maar het mag gezegd worden dat Linkedin zich vaak te opdringerig opstelt.

Zo zijn er de eindeloze vragen om elk mogelijk mailadres uit je mailbox aan je netwerk toe te voegen, inclusief onze oma, gepensioneerde nonkel en de vrouw die je jaren geleden op een datingsite leerde kennen maar na die ene date nooit meer contact mee hebt gehad. Dat mag gerust een toontje lager.

Ook hopen we dat onder de vleugels van Microsoft de meldingsdrang in de app wordt teruggeschroefd. Het is interessant om te weten als dezelfde headhunter 5x op een week je profiel bezoekt. Maar werkverjaardagen en de melding 'u wordt opgemerkt op LinkedIn' zijn we stilaan beu. Ook de app zelf is aan een grondige makeover toe en de overname door Microsoft is daar de ideale gelegenheid voor.