Wat mag je dinsdag verwachten van de iPhone 8?

Er was een tijd dat Apple zijn product releases geheim kon houden en je pas enkele uren voor het event een berekende gok kon maken over wat het bedrijf zou aankondigen. Dat is dit jaar niet het geval. Een gelekte versie van iOS 11 vertelt ons het voornaamste nieuws:

Drie nieuwe iPhones

Tim Cook zal dinsdagavond uitpakken met de iPhone 8, iPhone 8 Plus en een iPhone X. Die eerste twee zijn de upgrades van de huidige modellen met LCD-scherm. De X-versie krijgt een 5,8 inch OLED-scherm en zou zou een betere kleurweergave en contrast hebben dan LCD-schermen.

Interessant detail: vorige week dook het bericht op dat Apple verplicht is om bij concurrent Samsung aan te kloppen voor zijn OLED-schermen. Die zou momenteel als enige producent in staat zijn om aan de vraag van Apple te voldoen. Samsung voorzag eerder al onder meer zijn eigen Note 8 van zo'n scherm.

Verwacht ook een indrukwekkend overzicht van Apple, want het is dit jaar tien jaar geleden dat de eerste iPhone op de markt kwam. Die verjaardag mag terecht gevierd worden want hoewel het bedrijf niet altijd de grote innovator was, kon het in het afgelopen decennium wel, samen met Samsung, de markt domineren.

Geen knop

De iPhone 8 en 8 Plus zouden naast Apple's eigen A11 chip een glazen achterkant hebben en voortaan over draadloos opladen beschikken. Maar de meest zichtbare wijziging is het schrappen van de home button. Die zou vervangen worden door een virtuele knop onder het scherm, waardoor er meer schermruimte is wanneer de knop niet wordt gebruikt.

Gezichtsherkenning

De nieuwe toestellen zullen voortaan uitgerust zijn met Face ID, Apple's benaming van gezichtsherkenning. Daarbij moet je je gezicht langs in een aantal bewegingen voor de camera tonen zodat iOS je kan herkennen.

Een leuk detail daarbij is dat de iPhone registreert wanneer je naar het scherm kijkt. Dat voorkomt dat het scherm uitvalt als je bijvoorbeeld een lange tekst aan het lezen bent.

Wel moeten we daarbij nuanceren dat dit alles behalve nieuw is. Gezichtsherkenning is al enkele jaren terug te vinden bij een aantal smartphonemerken en de functie om je ogen te volgen is zelfs al enkele jaren aanwezig bij Samsung's toptoestellen.

4K

Videofanaten kunnen met de nieuwe iPhone ook hun hart ophalen want de camera zal normaal gezien ook 4K aan 60 frames per seconde ondersteunen. Ook Apple's mediaspeler gaat mee met zijn tijd en zal voortaan afspelen in 4K ondersteunen.

Een nieuwe Apple Watch

Uit het iOS 11-lek leren we verder dat Apple een nieuwe Apple Watch zal voorstellen. Deze keer een versie met een aparte simkaart. Dat wil zeggen dat het toestel data kan ontvangen zonder nood aan een iPhone.

AirPods

Apple schrapte de 3,5 mm-aansluiting voor hoofdtelefoons en lanceerde met de AirPods een (vrij duur) draadloos alternatief. De kans is groot dat deze al na een jaar worden vernieuwd met nieuwe functies. Al wordt dat nog niet expliciet bevestigt in het iOS 11 lek.

Dit is ongetwijfeld lang niet alles wat Apple wereldkundig zal maken op zijn septemberevenement, dat overigens doorgaat op de gloednieuwe campus van het bedrijf. Apple houdt zijn voorstelling op dinsdag 12 september om 10 uur 's ochtends. Dat is dinsdag 19u Belgische tijd.