Wat we voorlopig al weten over Tesla's Model 3

Sinds de vertoning van het prototype een jaar geleden was er tot nog toe weinig geweten over de langverwachte Model 3, er werd amper informatie vrijgegeven. Daarnaast wordt de lancering van de nieuwe auto als de belangrijkste mijlpaal beschouwd in de geschiedenis van het automerk.

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4 -- Elon Musk (@elonmusk) 24 maart 2017

Verder bleek Musk op Twitter vooral bezig met wat hij zelf bestempelt als 'anti-verkopen'. De Model 3 is namelijk een goedkopere, uitgeklede versie van de Model S. Hij wil de hoge verwachtingen -die vaak gepaard gaan met een lancering uit het luxesegment van Tesla- temperen. De richtprijs in de V.S. voor de nieuwe Model 3 is 35 000 dollar (ongeveer 32 200 euro) en is bedoeld als een eerste aanzet om Tesla uit het luxesegment te halen en zo rechtstreeks de concurrentie aan te gaan in de massamarkt. De Tesla in de beelden is wel slechts een 'release candidate': de auto is zo goed als klaar voor het grote publiek, maar er moeten nog een aantal foutjes uitgehaald worden.

Stappen overslaan

Het is bijzonder dat Musk deze versie al aankondigt als een release candidate. Normaal gezien is de ontwikkeling van een auto een traag proces waarbij men vaak eerst een aantal alfa- en beta-prototypes doorloopt. Deze versie een release candidate noemen, geeft aan dat Tesla op typische Muskiaanse wijze een aantal stappen wil overslaan in het ontwikkelingsproces.

Dat zal ook nodig zijn als de ondernemer van plan is de rest van zijn zeer ambitieuze doelstellingen te halen. Tegen eind 2017 wil Tesla de eerste leveringen aan consumenten maken, de Europese versie zou in 2019 beschikbaar zijn. Om al zijn vooropgestelde targets te halen zou Tesla tegen eind volgend jaar ongeveer 430 000 van zijn Model 3's moeten bouwen, dat is meer dan alle elektrische wagens die vorig jaar wereldwijd verkocht zijn. Tesla heeft echter wel een geschiedenis achter de rug van deadlines te missen met maanden of zelfs jaren, het valt dus af te wachten of deze mikpunten realistisch zijn.

Enkel achterwielaandrijving

In een aantal reacties op Twitter gaf Musk ook nog enkele andere details vrij. Zoals eerder aangekondigd zal de Model 3 een autopiloot aan boord hebben. Er zal enkel achterwielaandrijving aanwezig om de productie van de wagen te vereenvoudigen. Om dezelfde reden zal de wagen ook slechts een scherm hebben voor het stuur. De Model 3 zal dus geen head-up display zal hebben, een technologie om informatie te projecteren op het raam voor de bestuurder. Zowel vierwielaandrijving als een performancemodel liggen pas volgend jaar in het verschiet. Voorlopig blijft de Model S ook de snelste Teslawagen tot de tweede generatie Roadsters.