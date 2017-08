WatchGuard neemt authenticatiespecialist Datablink over

WatchGuard zet in op multifactorauthenticatie en wil daarbij vooral de complexiteit en de voor kmo's te hoge kosten wegnemen. Enterprisewaardige beveiliging die toegankelijk is voor iedereen: dat is het streefdoel van ceo Prakash Panjwani.

Concreet wil WatchGuard de geavanceerde authenticatie van Datablink uitrollen als een volledig cloudgebaseerde dienst voor kmo's en grotere organisaties met meerdere vestigingen. Partners en klanten van WatchGuard kunnen zo sterke authenticatie implementeren voor netwerktoegang, netwerktoegang op afstand, gebruikerstoegang, toegang tot SaaS-applicaties en toegang tot werkplekken.

"We verwachten dat de lancering van onze nieuwe cloudgebaseerde authenticatiedienst in 2018 precies op het juiste moment komt", zegt Panjwani in het persbericht over de overname. Een overnamebedrag werd daarin niet meegedeeld. WatchGuard Technologies heeft zijn hoofdkantoor in het Amerikaanse Seattle. Het Europese hoofdkwartier is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd telt het bedrijf naar eigen zeggen zo'n 75.000 klanten.