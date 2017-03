Watson woont en werkt in de Louizalaan

Robotica en kunstmatige intelligentie zijn minder veraf dan velen denken. En dat bedoelen we zowel in tijd als in afstand. In de Brusselse Louizalaan, bijvoorbeeld, huist het Business Lab van it-dienstenbedrijf Sopra Steria. Een van de belangrijkste technologieën die er nu intensief worden uitgetest - samen met (potentiële) klanten - is robotica, en dan vooral de menselijke interface voor zulke geavanceerde robots.

Een van die robots, Lucie Pepper, kreeg bij wijze van Turing Test bijvoorbeeld een profiel op sociale media aangemeten. En wat blijkt? De robot kreeg uiteindelijk via LinkedIn een job aangeboden. Om maar te zeggen dat het hard gaat met die robotica en de kunstmatige intelligentie (ai) die hen voedt. Tegen 2019 verwacht IDC dat zowat 40 procent van alle digital transformation projecten - en zelfs 100 procent van de Internet of Things (IoT) initiatieven - ondersteund en aangedreven zal worden door ai-functionaliteit. Onderzoeksbureau Gartner gaat er van uit dat tegen datzelfde jaar 2019 'artificial intelligence platform services' al 30 procent van de klassieke inkomsten van it-marktleiders zal kannibaliseren. Zowel IDC als Gartner verwachten zich de komende tijd aan een ai-platformoorlog - te vergelijken met die tussen browsers, besturingssystemen of mobiele ecosystemen.

Integratie van AI

"Ja, ai wordt echt de volgende belangrijke golf in it", vertelt Alexandre Goeffers, director van de consultingdivisie van Sopra Steria en eveneens verantwoordelijk voor het Business Lab bij het it-fusiebedrijf. Goeffers: "Al moet ik er wel meteen bij vertellen dat we eigenlijk al 20 jaar lang ai doen. Het verschil met toen is dat we niet meer beperkt zijn in hardware, dat de kost lager is en dat er zich daardoor enorm veel mogelijkheden openen."

Pepper is via een Python-microservice verbonden met het framework dat Sopra Steria ontwikkelde. De eigenlijke dialogen zijn opgeslagen in ElasticSearch met een koppeling naar het IBM Watson ai-platform. Sopra Steria is trouwens de eerste die binnen Europa Watson mag doorverkopen en gebruiken in commerciële projecten. "Maar we werken zeker niet alleen met Watson", zegt Goeffers, "we positioneren ons als integrator van ai waarbij wij het framework bieden voor die integratie bij bedrijven." Concreet ontwikkelde Sopra Steria bijvoorbeeld een Watson-connector voor SAP en ABAP en voor Microsoft. Voor 'robot process automation' is er een partnership met Blue Prism en voor de humanoïde robots doet het bedrijf beroep op Softbank Robotics. "Wij ontwikkelen telkens de 'use case' er bovenop, want anders blijft zo'n robot niet veel meer dan een pc op wielen", lacht Goeffers.

Co-creatie

In het lab werken een zevental mensen op vier gebieden: artificial intelligence, robotics, big data en security. Bedoeling is om concepten te ontwikkelen, en de nodige inzichten en ervaringen op te doen. "Autonome robots zijn de ultieme toepassing van ai maar we geloven dat er ondertussen heel wat andere toepassingen mogelijk zijn," zegt Goeffers. "Robots zullen mensen even goed kunnen helpen en ondersteunen als mensen dat nu doen, naarmate de zelflerende capaciteiten en de snelheid van analyse en dataverwerking toenemen", klinkt het.

Een belangrijke usp van het lab, is dat Sopra Steria inzet op co-creatie: zo veel mogelijk en zo vroeg mogelijk in dialoog gaan met de klant, zodat de ontwikkelingen binnen het lab zo snel mogelijk een behoefte van de klant kan invullen. Eventueel vervoegen werknemers van de klant ook het lab team of omgekeerd: een lab-lid komt tijdelijk het team van de klant versterken.