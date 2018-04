Waze krijgt de wind van voren in LA

David Ryu, een schepen in Los Angeles, wil dat de stad de mogelijkheden van een rechtszaak tegen Waze bekijkt. "Waze heeft de verkeersplannen voor onze stad en woonwijken overhoop gegooid, en de verkeersveiligheid in het gedrang gebracht," zegt hij in een mededeling. "Hun antwoorden zijn niet genoeg en hun oplossingen onbestaande. Volgens Waze is de fileproblematiek die zij veroorzaken de prijs voor innovatie. Ik zeg dat dat een valse keuze is."

Ryu is al de tweede lokale politicus die zich tegen de app uitspreekt. Enkele dagen eerder diende schepen Paul Krekorian al een formele klacht in bij het verkeersdepartement voor gelijkaardige problemen.

Steile hellingen en onveilige buurten

Wie Waze vaak gebruikt, vindt zichzelf waarschijnlijk al eens op een ongebruikelijke, soms zelfs onverharde route. Het is een van die 'creatieve' routes die in LA voor controverse zorgt. De mappingapp stuurt verkeer daar onder meer door een lokale weg met een hellingsgraad van 32 procent, een van de steilste hellingen in het hele land. Volgens bewoners leidt het extra verkeer tot verschillende ongevallen, zo schrijft de Los Angeles Times.

Krekorian zegt dat hij de problematiek, en die van extra files in de buurt, al twee jaar aanklaagt, maar dat Waze en moederbedrijf Google weigeren om met lokale politici samen te zitten.

Nu steeds meer mensen de app van Waze, en gelijkaardige diensten, gebruiken, komt er wereldwijd meer kritiek op de manier waarop ze chauffeurs zonder veel context over de kortste route sturen. Ons land had jaren geleden bijvoorbeeld af te rekenen met 'TomTomfiles', maar Waze wordt ook verantwoordelijk geacht voor enkele dodelijke ongevallen.

Zo zou iemand op aanraden van Waze in een meer zijn gereden. Bij grote bosbranden in de VS zou de app mensen richting evacuatiegebied sturen, in plaats van eruit. In 2015 kreeg Waze dan weer scherpe kritiek in Brazilië. Daar zou de app enkele toeristen door een beruchte favela hebben gestuurd. De chauffeur, een zeventigjarige vrouw, werd in het gevaarlijke gebied doodgeschoten.