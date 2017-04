We betalen graag iets meer voor onze smartphone

Marktonderzoeker Gartner verwacht dat consumenten wereldwijd dit jaar net geen 600 miljard dollar zullen uitgeven aan pc's, mobiele telefoons en ultramobiles (waaronder vooral tablets zitten). Dat is 2 procent meer dan in 2016.

De reden hiervoor is dat de prijs van onderdelen, vooral op de pc-markt maar in mindere mate ook bij smartphones, stijgt. Tegelijk merkt Gartner op dat gebruikers vandaag bereid zijn om meer te betalen voor een toestel in ruil voor een betere kwaliteit. Ook breiden spelers met een sterke aanwezigheid in opkomende markten, zoals Oppo of Huawei hun aanbod in die markten vandaag uit met premium toestellen.

Wat opvalt in de cijfers van het marktonderzoek is de dominantie van de telefoon. 67 procent van wat we uitgeven aan mobiele toestellen en computers gaat naar mobieltjes. Maar ook in absolute aantallen is de mobiele telefoon de koploper. Tegelijk voorspelt Gartner dat dit segment nog zal stijgen in de komende jaren. Desktops en laptops zullen opnieuw iets vaker over de toonbank gaan.

Daar tegenover staat dat de organisatie weinig groei ziet voor ultramobiles zoals de iPad of de Galaxy Tab. Die waren vorig jaar nog goed voor 40 miljard dollar omzet. Dit jaar zakt dat naar 36 miljard om tegen 2019 nog 34 miljard te bedragen.