We geven meer uit aan IT, maar niet aan pc's

Voor dit jaar verwacht Gartner dat de wereld 2,7 procent meer zal uitgeven aan IT, goed voor 3,5 biljoen dollar. Volgens de marktanalist is dat te danken aan de opkomst van trends zoals cloud, blockchain, digital business en AI.

In 2016 stelde Gartner nog een daling van 0,6 procent vast. Zo kenden datacenteruitgaven en communicaton services een lichte daling en zakten de uitgaven voor devices met 8,9 procent. Enkel enterprise software en IT services konden groei optekenen. Voor dit jaar zijn de (geschatte) cijfers positiever. Enkel devices houdt het om een magere groei van 0,1 procent.

Onder 'devices' vallen onder meer tablets, smartphones en pc's. Gartner verwacht tegen 2018 wel een vervangingscyclus voor pc's en ook premium ultramobiles (krachtige maar dunne en lichte laptops) zal daartoe bijdragen. Voor groei in smartphones kijkt de analist naar opkomende landen waar het verwacht dat veel gebruikers hun toestel zullen vervangen.

PC blijft zwak

Gelijk met de IT-uitgaven blikt Gartner ook terug op de pc-verkoop in 2016 en die is nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Voor het afgelopen jaar telde Gartner een daling van 6,2 procent, goed voor slechts 269,7 miljoen pc's. Die daling is niet nieuw, het aantal verkochte personal computers daalt hiermee voor het vijfde jaar op rij.

Wat opvalt is dat sommige toesteltypes het wel goed doen. Zo verkopen innovatieve modellen zoals lichte en dunne laptops of 2-in-1's een pak beter dan de rest. "Dit deel van de markt groeit snel en wordt gebruikt door gebruikers die veel belang hechten aan hun pc. Maar het deel dat wordt gekocht door pc-enthousiastelingen is niet groot genoeg om de markt in zijn geheel te laten groeien." Aldus Mikako Kitagawa, hoofdanalits bij Gartner.

Als we de verkoop per merk bekijken dan blijft Lenovo, op basis van cijfers uit het vierde kwartaal, wereldwijd de grootste gevolgd door HP Inc, Dell, Asus, Apple en Acer. Al is Dell de enige van die zes die groei kan voorleggen. Binnen EMEA staat HP Inc bovenaan, gevolgd door Lenovo, Asus, Dell en Acer.