We Googelen vooral uit luiheid

In December laat Google ons elk jaar weten wat de populairste gebeurtenissen waren die het via zijn zoekmachine oppikte. In gebeurtenissen staat Pokemon Go bovenaan gevolg door de Brexit, Amerikaanse verkiezingen, de aanslagen in Brussel, CETA, de aanslagen in Nice, het Burkuni-verbod, Panama Papers, Optima en de aanslagen in Orlando.

Specifiek op nationale persoonlijkheden is de meidengroep K3 het vaakst opgezocht in Google. Ze doen het daarmee beter dan Jeroen Meus, Eden Hazard, kevin De Bruyne en Salah Abdeslam. Laura Tesoro, David Goffin, Emma Bale, Stromae en Pascale Naessens vervolledigen het lijstje.

Wat zijn echt de meest gezochte zoektermen?

Google deelt graag de lijstjes van meest gezochte sportpersonen, sportgebeurtenissen, Olympische sporters, internationale politici, tv-programma's, 'wat is...'-vragen, 'hoe werkt...'-vragen en veel meer.

Al zijn dat puur cijfermatig niet de populairste zoekwoorden. Die eer is, in onderstaande volgorde weggelegd voor de zoektermen Facebook, YouTube, Hotmail, HLN, Google, Gmail, Kapaza, immoweb, Maps en Outlook.

Het lijkt vreemd dat zeer gekende en voor de hand liggende sites als Facebook, Gmail of Google zelf worden gezocht via Google (of de adresbalk in Chrome). Maar het toont dat we de zoekmachine nog het vaakst gebruiken als onze persoonlijke surfassistent. In plaats van de URL volledig in te tikken, of bookmarks te gebruiken, geven we hooguit een paar letters in en laten we Google ons op weg zetten.