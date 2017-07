We kopen minder toestellen

Marktonderzoeker Gartner verwacht voor 2017 een wereldwijde daling van 0,3 procent in de verkoop van de toestellen, goed voor 2,3 miljard exemplaren. Voor volgend jaar verwacht het een groei van 1,6 procent.

Pc's

Maar de cijfers variëren enorm afhankelijk van het type toestel. Zo zakt het aantal verkochte desktops en laptops van 220 miljoen in 2016 naar 203 miljoen dit jaar en zal dat ook in de komende jaren verder zakken. Hier zorgt het vertrouwen in Windows 10 voor meer verkoop. Maar de stijgende prijzen van geheugen en SSD's vormen tegenwind.

Tablets

Premium ultramobiles, tablets en 2-in-1's in het hogere segment, zoals de iPad of de Yoga Tab 3, doen het beter en groeien van 50 miljoen vorig jaar naar 59 miljoen stuks dit jaar. De instapmodellen (Basic & utility ultramobiles) kennen dan weer een lichte daling.

Telefoons

Het aantal verkochte mobiele telefoons zal dit jaar stijgen van 1,893 miljard naar 1,905 miljard exemplaren. Ook in 2018 zal het aantal mobieltjes toenemen al verwacht Gartner vanaf 2019 een lichte daling. De marktonderzoeker merkt op dat onder meer in China de focus verschuift van goedkope instapmodellen naar het midden- en hoger segment.