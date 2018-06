'We moeten ontsnappen aan het verdienmodel van Silicon Valley'

De Brits-Amerikaanse schrijver Andrew Keen geldt als de Antichrist van Silicon Valley. Met zijn boek The Cult of the Amateur (2007) was de gewezen internetondernemer - hij richtte halverwege de jaren negentig de dienst Audiocafe.com op die tijdens de dotcom-crisis van 2000 ten onder ging - een van de eerste personen uit de boezem van de Amerikaanse tech-wereld die vraagtekens zette bij het luid beleden vooruitgangsgeloof dat in die sector zo populair is.

