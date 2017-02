Wearable-makers Jawbone en Fitbit vechten om het laatste bot

Fitbit kent u van de fitnessbandjes en Jawbone kent u, misschien, ook van de fitnessbandjes. Het bedrijf stopte vorig jaar al met het maken van zijn UP-reeks, nadat het bakken kritiek kreeg over slecht werkende producten. De wrevel jegens grote concurrent Fitbit blijft wel hangen.

De concurrerende bedrijven spannen al sinds midden 2015 rechtszaken tegen elkaar aan. Die draaien meestal om vermeende diefstal van bedrijfsgeheimen, waaronder productplannen, gebruikersonderzoek, financiële informatie en zelfs gesprekken met verkopers. Nu suggereert Jawbone in nieuwe rechtbankdocumenten dat Fitbit onderzocht wordt op verdenking van het stelen van bedrijfsgeheimen. Het onderzoek zou al vijf maanden bezig zijn. Volgens Fitbit gaat het ondertussen om aantijgingen die in oktober al eens bekeken en verworpen werden. Volgens Fitbit werden de bedrijfsgeheimen in kwestie per ongeluk op een cloudsysteem gevonden en heeft Fitbit daarop meteen Jawbone ingelicht van de toevallige vondst.

Dalende markt

Hoewel beide bedrijven een antwoord moeten zoeken op dalende verkoop en de mogelijkheid dat het wel eens uit kan zijn met die fitnesshype, is hun advocatenbudget dus nog niet meteen aan het krimpen.

Jawbone heeft ondertussen, naast zijn fitnessbandjes, ook zijn andere consumentengoederen (waaronder zijn luidsprekers) achter zich gelaten. Het bedrijf zoekt fondsen om zichzelf om te turnen tot een B2B-leverancier van gezondheidsapps. Het houdt de lippen stijf op elkaar wat zijn financiële situatie betreft maar volgens technologiesite TechCrunch zou het de voorbije jaren 951 miljoen dollar hebben opgehaald bij grote investeerders, en zou dat geld ondertussen al bijna allemaal op zijn, zonder dat er veel tegenover staat. Jawbone is er nog niet in geslaagd winst te maken.

Ook Fitbit lijdt al enige tijd onder de dalende verkoop van 'wearables'. Vorige maand moet het nog zes procent van zijn personeel ontslaan na een tegenvallen vierde kwartaal voor 2016. Het bedrijf blijft wel investeren, en kocht onder meer concurrent Pebble om zijn eigen smartwatches op de markt te brengen. Volgens geruchten zou het ook geprobeerd hebben om Jawbone over te nemen, al draaiden die gesprekken op niets uit.