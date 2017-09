Website om verkeersboetes te betalen nam het niet zo nauw met de privacy

Sinds juli kunnen Belgen hun verkeersboete betalen via de website verkeersboeten.be. Maar voor hardrijders is het een koud kunstje om te zien welke voertuigen er nog zijn geflitst op hetzelfde moment als zijzelf. Dat komt doordat het pv-nummer, de basis om in te loggen, eenvoudig is te manipuleren. Dat nummer ziet er bijvoorbeeld zo uit: BG.98.L1.412345/2017. Door het centrale pv-cijfer '412.345' te laten eindigen op andere cijfers die in de buurt liggen, krijg je toegang tot een andere boete.

Tot 8 september was het op die manier mogelijk om de naam, nummerplaat en het te betalen bedrag van andere overtreders te zien. Toen kreeg de FOD Justitie lucht van het probleem en werd het vakje met de naam verwijderd. Maar vandaag is het nog altijd mogelijk om alle andere gegevens (zoals de nummerplaat van de overtreder of de datum van overtreding...) van pv's te raadplegen.

'Voorbeeldfunctie als overheidsdienst'

Volgens de Privacycommissie is de FOD Justitie in de fout gegaan. In de privacywet staat dat verwerkers van gegevens de vertrouwelijkheid en beveiliging van de data moeten garanderen. "Bovendien heeft de FOD een voorbeeldfunctie als overheidsdienst", zegt Caroline De Geest van de Privacycommissie. "Het gaat ook om gerechtelijke gegevens, wat extra gevoelige materie is."

Volgens de FOD Justitie is tegemoetgekomen aan de opmerkingen van de Privacycommissie en zitten er nog extra ingrepen aan te komen. "Bij een volgende update van de website (midden januari 2018) zal de FOD Justitie een unieke code voorzien op elke brief die een overtreder ontvangt. Op deze manier sluiten wij uit dat iemand de gegevens van een andere overtreder per toeval zou kunnen bekijken", luidt het.

Laagdrempelig

De FOD Justitie wijst erop dat het de bedoeling blijft om de website laagdrempelig te houden. "Door een unieke code toe te voegen aan de brief zal het beveiligingsniveau nog verhogen, maar blijft het gebruiksgemak voor de overtreder." Voorlopig verlopen de betalingen nog via het klassieke overschrijvingsformulier. Maar vanaf januari zal de FOD Justitie bijkomende betalingsmogelijkheden voorzien.