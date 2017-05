Weg met de kaartlezer: Itsme wordt je Belgische online identiteit

De opzet is vrij eenvoudig: vanaf vandaag kan je voor iOS of Android de Itsme app van Belgian Mobile ID (tot voor kort bekend als Belgian Mobile Wallet) downloaden. Die moet je eenmalig koppelen aan je identiteit met behulp van een kaartlezer en je bankkaart of eID. Kom je nadien bij een site of dienst die Itsme ondersteunt, dan volstaat het om via de app in te loggen met een vijfcijferige pincode. Je hebt dus geen aparte gebruikersnaam of wachtwoord nodig. Wel moeten we daarbij opmerken dat de app koppelen aan je eID op het moment van schrijven nog niet beschikbaar is.

Ook wie via de pc zich identificeert gebruikt de app. Hier volstaat het om je gsm-nummer in te geven. Vervolgens krijg je van de Itsme-app een melding op je smartphone waarmee je je identificatie of transactie kan bevestigen.

Privacy en veiligheid

Itsme steunt op drie zaken om je identiteit te bevestigen: de smartphone, de simkaart en je persoonlijke pincode. Klopt een van die drie niet dan zal de toepassing niet werken.

Maar hoe zit het met je persoonlijke gegevens wanneer je via Itsme een online aankoop bevestigt? "In 99 procent van de gevallen worden er geen persoonsgegevens uitgewisseld," legt Kris De Ryck, ceo van Belgian Mobile ID uit. "We beperken de gegevensuitwisseling tot een minimum. Maar als je bijvoorbeeld een pakket op het juiste adres wil laten afleveren, dan kan het zijn dat die gegevens worden gevraagd. Maar dan zie je ook expliciet in de app dat een handelaar daar naar vraagt."

De Ryck benadrukt dat Itsme werd ontwikkeld met security als hoofdzaak. "Honderd procent veiligheid garanderen lukt niet, maar we gaan wel voor de hoogst haalbare vorm van veiligheid." Dat wil echter ook zeggen dat de app niet werkt op smartphones met root-toegang. Ook Windows Phone valt, wegens te klein, uit de boot.

Daar tegenover staat dan weer dat ze, omdat de dienst kan gekoppeld worden aan een simkaart, wel werkt op eenvoudige gsm's. Weliswaar met een beperkte functionaliteit, maar ook wie geen smartphone heeft kan dus zijn identiteit met Itsme bevestigen.

Open platform

Itsme is een initiatief van Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC en ING samen met Orange, Telenet en Proximus. Al gaat het om een open platform, zo hoopt Belgian Mobile ID, het bedrijf achter Itsme, dat ook andere banken en online spelers de app omarmen.

Buiten de oprichters wordt Itsme vandaag al gebruikt door Randstad, Doccle, Bolero, Enco en Clearmedia (Proximus) en app-ontwikkelaar Rombit, dat de ID-controle inbouwde bij veilinghuis Vavato. Ook de Federale overheid steunt het initiatief, zo maakte Alexander De Croo enkele maanden geleden nog de weg vrij voor een legale identificatie via je smartphone.

Overheidsdiensten

De bedoeling is dat de overheid in de komende maanden haar sites compatibel maakt met de app. Tegen 2018 komt dat in een stroomversnelling want dan moeten ook Tax-on-Web en MyPension toegankelijk zijn via Itsme. Vandaag kan dat enkel via je eID en kaartlezer, of via een meer omslachtige procedure met tokens.

"Dit is een oplossing waar alle Belgen gebruik van kunnen maken. Het gaat om bedrijven waar de meeste burgers vandaag al een relatie mee hebben," zegt Minister voor Digitalisering Alexander De Croo. "Het is voor de overheid moeilijk om innovatiecapaciteit voor de dag te leggen. Maar op deze manier kan de private sector innoveren op een manier die ook wettelijk geregeld is."

Ook vanuit de sociale zekerheid is er enthousiasme. Zo laat Frank Robben, hoofd van Smals, weten dat zijn organisatie de app zo snel mogelijk wil integreren.

Het is echter niet de bedoeling dat Itsme andere inlogmethodes vervangt. Zo benadrukt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dat hij het initiatief toejuicht voor een betere identificatie, maar dat het in geen geval de identiteitskaart in de fysieke wereld vervangt.

Concurrentie met Google en Facebook

Itsme is geen betaal-app, maar is wel een Belgisch antwoord op Facebook en Google, die sinds enkele jaren ook modules hebben om in te loggen op externe websites.

Het succes van Itsme zal vooral afhangen van het aantal partners dat de komende maanden en jaren de app zal gebruiken. De Belgische tegenhanger wil het alvast beter doen door rekening te houden met de privacy van gebruikers en door meer zekerheid te geven over de identiteit van de gebruiker.