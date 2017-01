Welke internetbedrijven zijn het groenst?

Het Clicking Clean rapport van de milieuorganisatie analyseert de ecologische voetafdruk van grote datacenterspelers in de VS en Azië. Greenpeace geeft daarbij een pluim aan Apple, Google, Facebook en datacenterdienstenleverancier Switch. Bedrijven als Alibaba, Oracle, Samsung, Baidu, LG, Tencent, Spotify, Hulu of Netflix bengelen onderaan de rangschikking.

We moeten daarbij nuanceren dat het om het stroomverbruik van de datacenters gaat. Het gaat dus, bijvoorbeeld bij Apple, Samsung of LG, niet om de productie van hun toestellen.

Greenpeace is blij dat verschillende spelers vandaag de stap naar honderd procent hernieuwbare energie hebben gezet, maar plaatst wel kanttekeningen. Zo wijst het er op dat Amazon vaak vaag blijft over energiebeslissingen en zegt het dat Netflix wel zegt dat het zijn co²-impact wil neutraliseren, maar dat dat via de aankoop van energiekrediet is en niet door te investeren in hernieuwbare energie.

Webservices op steenkool

Wat opvalt in de vergelijkingstabellen is dat Aziatische webreuzen het een pak slechter doen. Al nuanceert Greenpeace hier zelf dat bedrijven in de regio vaak weinig keuze hebben voor schone energie door monopolies bij de nutsbedrijven. Zo is China voor een groot deel afhankelijk van kolen.

Ook in de Amerikaanse staat Virginia, een populaire broedplaats voor datacenters in de VS, bevat het aanbod van de voornaamste stroomaanbieder slechts 1 procent hernieuwbare energie.

Greenpeace drukt al jaren op de nood voor schone technologie. Het deed dat in het verleden onder meer door de productie van smartphones onder de loep te nemen. De laatste jaren verlegt het de focus onder meer naar datacenters en de ambitie van bedrijven om hier voor groene stroom te kiezen.

De volledige rangschikking, inclusief een onderverdeling per webdienst, kan je nalezen in het Clicking Clean rapport.