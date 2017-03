Wereldwijd ruim 1,4 miljard gegevens gestolen in 2016

Het rapport is gebaseerd op een analyse van de 1792 datalekken die in 2016 plaatsvonden. De Breach Level Index (BLI) van Gemalto houdt wereldwijd alle datalekken bij en berekent de zwaarte ervan op basis van een aantal indicatoren. Volgens de Breach Level Index zijn er sinds 2013 al meer dan zeven miljard gegevens onvrijwillig blootgesteld.

Vorig jaar bleek het in 59 procent van de gevallen over identiteitsdiefstal te gaan. Deze gegevens zijn vaak minder goed beveiligd dan financiële data en kunnen gemakkelijk op ondergrondse fora voor snelle winsten verkocht worden. Aangezien veel mensen voor verschillende accounts hetzelfde wachtwoord gebruiken kan men via deze gegevens ook gemakkelijk toegang krijgen tot andere services.

Hackers en cybercriminelen vormen nog steeds de belangrijkste bron van datalekken. Bijna 68 procent van de inbreuken is aan hen te wijten. In negen procent van de gevallen waren insiders de bron van de datalekken. Dit zijn werknemers die moedwillig data stelen uit bijvoorbeeld wraak of financieel gewin. Slechts één procent van de aanvallen bleken gesponsord te zijn door een staat. Dit ondanks alle media-aandacht voor de hacking van de Democratische Partij in de VS, waarvan Rusland vermoedelijk de schuldige was.

Verder is in slechts 4,2% van de datalekken encryptie gebruikt, wat nogmaals het belang aantoont van een degelijke beveiliging van gevoelige informatie. Spijtig genoeg zal het aantal datalekken in de toekomst waarschijnlijk alleen maar verder toenemen. Dat is te wijten aan de opkomst van het Internet of Things, waarbij er steeds meer nieuwe apparaten van auto's tot huishoudtoestellen op het internet zullen aangesloten worden, vaak met weinig oog voor beveiliging.