Wereldwijde cryptomining-hack van overheidssites bracht 24 dollar op

Onlangs was er ongerustheid omwille van een cyberaanval op een populaire browserplug-in. Verschillende belangrijke websites, waaronder die van overheidsinstanties, maken namelijk gebruik van de toepassing. Nu is bekend dat de schade blijkt mee te vallen.

24 Amerikaanse dollar, zoveel geld bracht de grootste crypto-mining hack ter wereld op waarbij duizenden websites draaiden met een corrupte versie van de browsertoepassing BrowseAloud. De bedoeling was om via een stiekeme implementatie van de code van crypto-mining abonnementsdienst Coinhive, de computerkracht van websitebezoekers uit te buiten om zo cryptomunten te delven.

'Naïef'

"We zijn met verstomming geslagen door de enorme snelheid van het hele gebeuren", gaf een woordvoerder van Coinhive toe aan techsite Motherboard . "We waren ook naïef over de manier waarop we hadden verwacht dat websites met onze code zouden omgaan."

"We wilden dat ze openlijk aan bezoekers de keuze zouden laten om al dan niet een centje bij te dragen via onze software. Dat bleek ook zo uit onze eerste proefresultaten met de code, maar uiteindelijk hebben de eerste dagen van Coinhive het tegendeel bewezen."

Toch had de schade van de hack veel erger kunnen zijn. De cybercriminelen in kwestie hadden bijvoorbeeld op de persoonsgegevens van gebruikers kunnen uit zijn. Het zal in ieder geval niet de laatste keer zijn dat we nog van het fenomeen 'cryptojacking' zullen horen.