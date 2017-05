Wereldwijde cyberaanval: 200.000 slachtoffers in minstens 150 landen volgens Europol

De wereldwijde cyberaanval met ransomware die vrijdag is losgebarsten, heeft volgens Europol-topman Rob Wainwright 200.000 slachtoffers gemaakt in minstens 150 landen. Het gaat in de eerste plaats om bedrijven, zo zei hij in een interview met ITV. Zaterdagavond was nog sprake van zowat 75.000 slachtoffers.

'We voeren jaarlijks tegen zowat tweehonderd cyberaanvallen operaties uit, maar hebben nog nooit zoiets meegemaakt als dit', beklemtoonde Wainwright. Net als veel specialisten vreest hij bovendien dat het aantal slachtoffers maandagochtend nog zal toenemen, wanneer mensen op het werk aankomen en hun computer aanzetten.

Volgens Wainwright zal het 'erg moeilijk zijn om de daders achter de cyberaanval te identificeren of zelfs maar te lokaliseren'. 'We voeren een ingewikkelde strijd tegen steeds gesofisticeerdere groepen cybercriminelen die via encryptie hun activiteiten kunnen verdoezelen', aldus de Europol-topman.

Oliver Gower van het Britse National Crime Agency waarschuwt cybercriminelen echter. 'Ze kunnen misschien denken dat ze incognito werken, maar we gaan ons hele arsenaal aanwenden om hen voor de rechter te brengen', benadrukt hij.

Binnen het centrum rond cybercrime bij Europol is intussen al een speciaal team samengesteld om onderzoeken naar de aanval te ondersteunen.

Naar de motieven van de daders is het voorlopig raden. Computers die gegijzeld werden door de ransomware werden voor 300 dollar in bitcoins (ongeveer 275 euro) weer vrijgegeven. Alvast volgens Wainwright zouden er tot nu toe echter 'opvallend weinig betalingen gedaan zijn'. Meer details gaf hij niet