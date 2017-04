Werkbaar werk

Bedrijfssfeer, flexibele werkuren, thuiswerk, vlot woon-werkverkeer: stuk voor stuk argumenten die naar boven komen. Wanneer we die cijfertjes nog wat verder uitsplitsen in leeftijdscategorieën, dan wordt een en ander nog duidelijker.

De jongste generatie it'ers wíl eenvoudigweg niet meer in een dagelijkse file van en naar Brussel of Antwerpen staan. Diezelfde generatie eist niet langer thuiswerk of flexibele werkuren maar gaat er vanuit dat het allemaal 'standaard' mogelijk is.

Mijn werk, dat is waar mijn laptop staat. Of correcter: mijn werk, dat is waar ik internet heb. Waar we tot voor enkele jaren met 'het nieuwe werken' nog vooral op nieuwere landschapskantoren en flexdesks doelden, is dat ondertussen ook al voor een groot deel verleden tijd. In het 'nieuwere werken' gebruiken we meer smartphones en tablets als primair werktoestel. Tegen volgend jaar zou de helft van de werknemers al op die manier werken, leest u verderop in dit blad.

Maar als werk alsmaar meer mobiel gebeurt, off-premise, buiten de kantoormuren, dan heeft dat uiteraard ook een impact op de technologie die daarvoor nodig is. Dat verklaart voor een groot stuk ook de groeiende populariteit van nieuwerwetse samenwerkingstools als Slack, dat vertrekt vanuit een chattoepassing. Applicaties die vanop eender welk toestel draaien, ook: smartphones, tablets, laptops, en als het echt niet anders kan ook nog op een traditionele desktop.

Andere technologie komt dan weer onder druk te staan. Denk aan de verschuiving van on-premise naar cloud, de wijzigingen in uw it-infrastructuur enzovoort. Hebt u als bedrijf bijvoorbeeld nog wel nood aan een vloot multifunctionele printers wanneer het merendeel van uw werknemers vooral buitenshuis en on-the-go werkt? Leveranciers als Ricoh, Xerox of Konica Minolta zien die trend ook. "We verkopen geen printers meer maar workflows", zegt Xerox in een poging om de mfp weer centraal in het hart van de business te plaatsen.

De werkvloer davert met andere woorden op zijn grondvesten. En dan vergeten we nog de aanstormende robotisering. Onze doorsnee it'er is er in de salarisenquête nog wel gerust in. Als er al jobs sneuvelen, dan zal het de zijne niet zijn.

Ik hoop het met hem maar als ik één tip mag meegeven: kijk toch even naar uw eigen skills. Denkt u oprecht dat een computer, app of robot het op korte of langere termijn niet beter, sneller of goedkoper zal kunnen doen? Een glazen bol heeft niemand, maar wat extra skills achter de hand houden is de beste garantie op werk.

Hoog tijd om werk te maken van meer opleidingen en omscholingen. Als ik kijk naar de cijfers rond opleidingen in onze salarisenquête, dan zie ik dat daar nog flink wat werk aan de winkel is. Of die opleidingen dan klassikaal, tijdens of buiten de werkuren moeten plaatsvinden? Zolang het maar werkbaar blijft, zeker?

Misschien dat de voorspelling van de Canadese schrijver Douglas Coupland in onze Career Guide daarom nog wel steek houdt: onze beste strategie is nog om gewoon samen te werken met de robots. Aanvaarden dat sommige taken beter volautomatisch gebeuren en dat we niet krampachtig moeten blijven proberen om álles te willen combineren. "Het weekend sneuvelt en elke dag gaat er als een woensdag uitzien: een combinatie van werk en vrije tijd. Een opstelling die ons minder stress zal bezorgen en ons zal toelaten om te blijven werken", voorspelt hij.

Geen weekend meer in ruil voor minder werkuren per week. Zou dat werkbaar werk zijn?