Werknemer Google begint rechtszaak wegens 'intern spionageprogramma'

Volgens The Information is er een intern 'spionageprogramma' waarbij mensen beloond worden als ze vrijwillig collega's aangeven die informatie gelekt hebben. Op die manier zou het bedrijf zich ervan verzekeren dat niemand informatie aan media of andere geïnteresseerden lekt.

Google zou ook een verbod hebben op het schriftelijk delen van illegale activiteiten binnen het bedrijf. Wanneer iets niet goed gaat moet dat mondeling besproken worden, zodat het niet bij waakhonden of justitie terecht kan komen.

Er zijn zelfs regels voor wie in de eigen tijd een roman wil schrijven over het leven in Silicon Valley. Daarvoor moet eerst toestemming voor gevraagd worden binnen de organisatie.

Don't be evil

De medewerker, die in de aanklacht alleen bekendstaat als 'John Doe', zegt dat een van de redenen dat Google deze regels opgesteld heeft is dat het bedrijf bang is dat er informatie naar de pers gelekt wordt. Wanneer iemand dat doet kan hij ontslagen worden - iets waar John Doe valselijk van beschuldigd zou zijn. Uit de aanklacht blijkt dat het de werknemer er om gaat dat hij buiten Google nauwelijks over het bedrijf mag praten, omdat hij dan vreest ontslagen te worden. Hier wil hij verandering in zien.

"Google's motto is 'don't be evil', maar met Google's illegale afspraken over de vertrouwelijkheid wordt dit motto niet gehandhaafd", klinkt het in de aanklacht.