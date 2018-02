Werkt Spotify aan een eigen speaker?

De vacatures reppen zelf niet van speakers. Wel schrijft Spotify "op weg te zijn naar de creatie van zijn eerste fysieke producten" en te werken aan "hardware met internetverbinding". Volgens het Britse dagblad The Guardian wijzen die vacatures erop dat het Zweedse bedrijf een concurrent voor de slimme speakers van Amazon, Apple en Google op de markt wil zetten.

Spotify is tot op heden afhankelijk van hardware van andere bedrijven. Zo is de streamingdienst beschikbaar op toestellen als Amazon Echo, Playstation 4 en zelfs in een auto van de BMW 7-serie kan er muziek gestreamd worden.

Toch maakt het bedrijf zichzelf daarmee kwetsbaar, omdat grote elektronicafabrikanten ook hun eigen muziekdienst hebben en Spotify kunnen uitsluiten. Zo werkt de streamingdienst niet op de HomePod van Apple, die uitsluitend de betaalde muziekdienst Apple Music ondersteunt.

In de VS is Apple Music een te duchten concurrent Spotify. Volgens The Wall Street Journal zou Apple Music er tegen juni namelijk meer betalende gebruikers hebben dan Spotify. Globaal gezien blijft Spotify wel duidelijk op nummer een staan.

Tot nu toe heeft Spotify nog niet op de geruchten over een mogelijke smart speaker gereageerd.