West-Europa koopt minder printers

De cijfers zijn afkomstig van Context, een Brits IT-marktonderzoeksbureau. Dat stelt dat de verkoop in België voor het vierde kwartaal daalde met 22,3 procent. In Nederland gaat het om 19 procent, in Zwitserland zelfs om 33,7 procent. De West-Europese markt is wel erg variabel. Zo is er een lichte stijging in Italië (3,5 procent) en het Verenigd Koninkrijk (1,9 procent). In Zweden groeit de markt zelfs met 91,6 procent.

Zowel voor het vierde kwartaal als voor heel 2017 gaat het voor West-Europa om een daling van vier procent. Dat cijfer slaat op het aantal verkochte toestellen. De omzet uit printers blijft wel min of meer constant omdat de gemiddelde verkoopprijs met drie procent stijgt tot 119 euro.

HP domineert

HP blijft leider met een marktaandeel van 56%, gevolgd door Epson, die een aandeel van 31% had in Q4 2017. Brother en Canon nemen respectievelijk op 7% en 4% van de markt in. Alle leveranciers zagen hun kwartaalomzet dalen, behalve Canon, waarvan de omzet met + 14% steeg ten opzichte van een jaar geleden.

