Wetenschappers besturen robots door de luchtvochtigheid te veranderen

Onderzoekers van Soul National University hebben robots uitgevonden die volledig zonder motor of batterij kunnen voortbewegen, dat meldt Techxplore. De Hygrobots zijn slechts enkele centimeters groot, en bewegen zich voort naarmate de luchtvochtigheid verandert. De wetenschappers testen momenteel verschillende toepassingen voor hun robots.

De gelijkaardige bewegingen die zaadjes vertonen in de natuur, bracht hen op het idee. Sommige zaden kunnen zichzelf namelijk dieper doorheen de aarde bewegen. Dat komt omdat ze verschillende lagen bevatten, waarvan sommige vocht absorberen en anderen niet. Van zodra een laag vocht absorbeert, zet die uit en dat veroorzaakt beweging.

Alle vormen en maten

De wetenschappers van Soul National University hebben hetzelfde verwezenlijkt met hun Hygrobots. Alleen veranderen zij in hun tests continu de luchtvochtigheid, waardoor het uitzetten van vochtabsorberende laagjes telkens opnieuw een beweging bij de robots uitlokt. Ondertussen werd er al geëxperimenteerd met Hygrobots in verschillende vormen en maten. Zo zijn er robots die vooruit kronkelen zoals een slang, en anderen bewegen zich dan weer voort over water.

Het is de bedoeling dat de kleine robots voor tal van doeleinden kunnen worden ingezet. Zo zijn de onderzoekers erin geslaagd om een robot antibiotica te laten transporteren. Ze hopen namelijk dat de Hygrobots ooit zullen kunnen worden gebruikt om medicatie te transporteren doorheen het menselijk lichaam. Daarnaast zouden de Hygrobots ook voor militaire doeleinden kunnen dienen

.