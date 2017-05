Wetenschappers ontwikkelen methode om binnen te kijken via wifi

Optische hologrammen bestonden reeds, daarvoor gebruikt men lasers. Een deel van de laser wordt rechtstreeks op een fotografische plaat gericht. Het andere deel wordt eerst van een object gereflecteerd en komt dan pas op de fotografische plaat terecht. Het verschil dat ontstaat tussen de twee helften van de laser wordt gebruikt om een driedimensionaal beeld van een object te maken.

Volgens 'Science' hebben de onderzoekers nu een methode ontwikkeld om hetzelfde via wifi te doen. In plaats van lasers hebben ze slechts een draagbare en een vaste antenne nodig. Ze plaatsten een aluminium kruis voor een wifirouter. Door de signalen te vergelijken die aankwamen op beide ontvangers konden ze het kruis driedimensionaal in beeld brengen. Volgens de onderzoekers is het echter onwaarschijnlijk dat de techniek in de nabije toekomst gebruikt zal worden om binnen te kijken in je slaapkamer. Daarvoor zou je rond het gebouw moeten gaan met een grote antenne, wat moeilijk te verbergen valt. De techniek zou ook moeilijk werken als er bijvoorbeeld metalen studs aanwezig zijn in de muren, die de radiosignalen ook reflecteren.

In de plaats daarvan hopen de onderzoekers de techniek te gebruiken in een fabriekssetting om beter producten te volgen. Als de techniek verder verfijnd wordt zou het ook toegepast kunnen worden om slachtoffers terug te vinden die begraven zijn onder een lawine of een ingestort gebouw. De paper van de onderzoekers kan je hier lezen.