Wetenschappers ontwikkelen slimme touchscreen-muur

Wetenschappers van Disney research en Carnegie Mellon University kunnen muren een intelligentieboost geven. Dat kan voor een prijs van 20 dollar per vierkante meter aan de hand van een sensor en geleidende verf. De onderzoekers gaven hun project de naam 'Wall++'.

Daarbij wordt een muur eerst aan de hand van de geleidende verf ingedeeld in kleine vakjes die als geleiders dienen. Daarna plaatsen de onderzoekers de sensor, en ten slotte kan de muur met gewone verf overschilderd worden.

De slimme muur kan op twee verschillende manieren werken. Enerzijds als een reusachtige touchpad dat je met je vingers kan bedienen. Van zodra je een bepaalde plaats op de muur aanraakt, detecteert hij daar namelijk een verstoring van zijn elektrostatisch veld. Daarnaast kan de muur ook als een elektromagnetische sensor werken die reageert op handelingen van elektronische apparaten. De slimme muur detecteert bijvoorbeeld wanneer je de televisie aanzet, en vervolgens kan hij een automatisch reactie geven, zoals de lichten dimmen.

Muren zijn underrated

"Muren zijn doorgaans de grootste oppervlaktes in een ruimte, en toch worden ze voor niet veel anders gebruikt dan het indelen van kamers of het ophangen van fotokaders", zegt assistent-professor Chris Harrison van Carnegie Mellon University in een bericht op de website van de universiteit. "Met de opkomst van het Internet of Things en computers die overal in ons leven aanwezig zijn, is het een aanlokkelijke gedachte dat muren een meer actieve rol in ons werk- en vrijetijdsleven kunnen spelen."

Voorlopig is Wall++ nog geen afgewerkt product. De wetenschappers onderzoeken een manier om de slimme muur beter te optimaliseren voor energieverbruik. Ten slotte moet er nog een betere installatiemethode gevonden worden voor het plaatsten van de sensor.