WhatsApp beperkt doorsturen van berichten na lynchpartijen

Facebook maakt het in zijn messagingdienst WhatsApp moeilijker om berichten naar grote groepen door te sturen. Daarmee hoopt het netwerk de verspreiding van hoaxes en vals nieuws drastisch in te perken. WhatsApp kwam de voorbije weken onder vuur in Myanmar en India, voor zijn mogelijke rol in de verspreiding van geweld.

Etnische spanningen

Voorbije zondag werd een 27-jarige man in de buurt van Hyderabad gelynchd door een meute van 2.000 mensen. Aanleiding was een vals gerucht dat hij kinderen wou ontvoeren, dat via diensten als WhatsApp als een lopend vuurtje door de regio werd verspreid.

De Indiase overheid zegt dat er in de voorbije twee maanden twintig gelijkaardige lynchpartijen zijn gebeurd. Virale valse berichten zouden ook hebben bijgedragen tot geweld in Myanmar en Sri Lanka. Het probleem ligt daarbij grotendeels in etnische spanningen, onder meer rond de Rohingya-bevolking. De slachtoffers zijn voornamelijk mensen van de moslimminderheid, en de valse berichten hangen ook meestal dezelfde toon aan, met beschuldigingen van kinderontvoering.

Viraal vals nieuws

Met de nieuwe aanpassingen, zo schrijft WhatsApp in een blog post, zit er een limiet op de hoeveelheid adressen waarnaar je een bericht kunt doorsturen. In theorie moet dat het moeilijker maken om met bepaalde nieuwsberichten viraal te gaan. Wereldwijd wordt doorsturen beperkt tot twintig gebruikers, in India is het maximum teruggebracht naar vijf. Tot voor kort kon een bericht nog naar 250 mensen worden doorgestuurd.

Nog in India wordt de 'quick forward' functie verwijderd, een knop naast multimediaberichten die het bijzonder snel en makkelijk maakte om die door te sturen. Volgens WhatsApp is dat alles een test. Het bedrijf meldt dat mensen in India meer chats, foto's en filmpjes doorsturen dan in alle andere landen.

Omdat WhatsApp-berichten over de hele lijn versleuteld zijn, kan het bedrijf zelf niet controleren welk soort inhoud er wordt doorgestuurd. Door massaverspreiding van berichten in te dijken, hoopt de dienst alsnog om de schade wat te beperken. ''We geloven dat deze veranderingen, die we blijven evalueren, helpen om WhatsApp te laten blijven waar het voor is ontworpen: een privéchatapp'', zo staat er op de blog.