WhatsApp heeft opnieuw meer actieve gebruikers dan Messenger

Uit cijfers die Facebook heeft bekendgemaakt, blijkt dat de berichtendienst WhatsApp wereldwijd meer actieve gebruikers heeft dan Messenger. WhatsApp heeft 2017 afgeklokt met 1.5 miljard actieve maandelijkse gebruikers, ten opzichte van 1.3 miljard voor Messenger. Facebook zelf blijft met haar 2.13 miljard actieve gebruikers veruit de populairste.

Haasje-over

Het is niet de eerste keer dat de twee berichtendiensten van Facebook onderling haasje-over doen wat actieve maandelijkse gebruikers betreft. Tot begin 2016 was WhatsApp altijd de meest gebruikte dienst van de twee, maar daar kwam begin vorig jaar verandering in. Toen had Messenger voor het eerst 200 miljoen actieve maandelijkse gebruikers meer dan WhatsApp. In de loop van het jaar nam dat verschil vervolgens weer af. Nu blijkt dat WhatsApp het jaar heeft afgesloten met op haar beurt 200 miljoen actieve gebruikers meer dan Messenger.

Ook de sociale netwerksite Instagram, eveneens een merk van Facebook, groeit nog steeds in gebruikersaantallen. Al blijft ze met haar 800 miljoen actieve maandelijkse gebruikers nog ver achterop de anderen.

Twitter, aan de andere kant, moest het met nog minder doen. Dat blijkt uit cijfers van Statista. De website met het blauwe vogeltje was goed voor 330 miljoen actieve maandelijkse gebruikers.