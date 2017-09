WhatsApp in China zwaar verstoord

Verschillende gebruikers in China melden storingen bij de online berichtendienst. Dinsdag was het bijvoorbeeld wel mogelijk om berichten te versturen en te videobellen, maar lukte het niet om audioboodschappen of foto's door te sturen.

Het is niet de eerste keer dat WhatsApp in China geblokkeerd wordt. In juli was dat ook al even het geval. Vermoed wordt dat de dienst wordt stilgelegd in de aanloop naar het partijcongres, dat midden oktober plaatsvindt.

Het internet wordt in China sterk beperkt. Zo zijn onder meer de sociaalnetwerksites Facebook en Twitter en de websites YouTube en Google verboden, net als heel wat buitenlandse media. Maar vooralsnog geldt er voor WhatsApp, de berichtendienst die door Facebook werd gekocht, geen totaal verbod. Nochtans is het moeilijk om informatie via WhatsApp te monitoren, door het encryptiesysteem van de berichtendienst. Dat zou de verstoringen door de Chinese overheid kunnen verklaren. Zeker in de aanloop naar het partijcongres op 18 oktober. Peking versterkt wel vaker zijn greep op het internet in de aanloop naar belangrijke evenementen of belangrijke en gevoelige herdenkingsmomenten. WeChat, het alternatief van de Chinese webgigant Tencent, blijft ondertussen met honderden miljoenen gebruikers de populairste berichtendienst van China. Maar WeChat is onderworpen aan de strikte Chinese censuur, waardoor dissidenten voornamelijk WhatsApp gebruiken.