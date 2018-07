WhatsApp komt met nieuwe functie die handig kan zijn voor leerkrachten

"Een manier waarop mensen groepen gebruiken, is om belangrijke aankondigingen en informatie te ontvangen, inclusief ouders en leraren op scholen, gemeenschapscentra en non-profitorganisaties. Voor hen introduceren we deze nieuwe functie", meldt WhatsApp in een korte blogpost.

Beheerders kunnen in de nieuwste versie van WhatsApp instellen dat alleen zij berichten kunnen sturen. Dat doen ze door bij de groepsinstellingen op 'Berichten verzenden' te tikken en te kiezen voor 'Alleen beheerders' in plaats van 'Alle deelnemers'. Niet-beheerders kunnen dan enkel nog berichten lezen, maar niet meer reageren.

Zo kan je informatie verzenden naar een groot aantal WhatsApp-gebruikers, zonder daarna overspoeld te worden door allerlei reacties. Dat kan inderdaad handig zijn voor leerkrachten of organisaties die enkel aankondigingen willen uitsturen.

Berichtenapp Telegram heeft met Channels al drie jaar een functie om berichten met een ongelimiteerd aantal gebruikers te delen. Die wordt onder meer gebruikt door verslaggevers en in het verleden ook door terreurorganisaties zoals IS.

Mogelijk zorgt de nieuwe functie ervoor dat grote publieke groepen nu ook meer gaan opduiken in WhatsApp. Al kan het feit dat WhatsApp het telefoonnummer laat zien van iedereen in die publieke groep, gebruikers tegenhouden om lid te worden. Bij Telegram zijn enkel de gebruikersnamen te zien.