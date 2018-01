WhatsApp lanceert Business-app in België

De Business-app van berichtendienst WhatsApp is vanaf nu beschikbaar via de Google Play Store. Bedrijven kunnen via het platform op een snelle manier informatie uitwisselen met hun klanten. Voorlopig is de app alleen nog maar beschikbaar voor Android-toestellen, al is een applicatie voor iOS onderweg volgens WhatsApp.

De nieuwe berichtenapp komt met tal van functionaliteiten die speciaal op bedrijven zijn afgestemd. Zo kan je een profiel aanmaken als zakelijke gebruiker, met daarbij een e-mailadres en een verwijzing naar de website van het bedrijf. WhatsApp heeft aangekondigd dat ook vaste nummers worden ondersteund in de Business-app.

FAQ

Wat chatmogelijkheden betreft, brengt de app bedrijven rechtstreeks in contact met hun klanten. Het is mogelijk om aankondigingen te doen, maar zakelijke gebruikers kunnen ook meteen antwoorden op vragen die klanten stellen. WhatsApp introduceert bovendien een functie waarmee zakelijke gebruikers vooropgestelde antwoorden kunnen geven op vragen die geregeld worden gesteld. Daarnaast laat de applicatie je ook automatische afwezigheidsberichten instellen, zodat klanten op de hoogte zijn wanneer er niemand beschikbaar is om antwoord te geven op hun vraag.

Ten slotte wil WhatsApp zijn zakelijke gebruikers statistieken aanbieden. Op die manier krijgen bedrijven meer zicht op het bereik van hun communicatie via de app.