WhatsApp werkt aan mobiele betalingen in India

WhatsApp heeft momenteel vacatures openstaan voor mensen met kennis van India's Unified Payments Interface (UPI) en andere mobiele betaaltechnologie, merkt Reuters op. Ook zou de Indiase publicatie The Ken bronnen hebben die stellen dat WhatsApp in de komende zes maanden de dienst wil uitrollen.

De chatapplicatie die sinds enkele jaren in handen is van Facebook heeft in India met zo'n 200 miljoen gebruikers haar grootste markt. Daar komt bij dat de Indiase premier Narenda Modi in november plots het gebruik van zeer grote bankbiljetten verbood wat het gebruik van digitale transacties deed toenemen.

Met de stap naar betalingen wordt WhatsApp in India een concurrent van Tencent, dat met WeChat Pay ook de mogelijkheid aanbiedt om geld over te dragen tussen personen. Ook het Zweedse Truecaller heeft gelijkaardige plannen. Het verdienmodel zit hem vaak in de transactiekosten, die met 200 miljoen gebruikers (in het geval van WhatsApp), al snel voor een extra inkomstenbron kunnen zorgen.

Mobiele betalingen komen maar langzaam op gang in België. Maar in landen als China zijn betaaltools als WeChat Pay goed ingeburgerd. In een land als Kenia draait zelfs een groot deel van de economie op de betaaltool M-pesa, waarmee je zelfs met gewone gsm's geld kan overschrijven.